CaixaBank a vu ses profits grimper de 7% au premier trimestre

( AFP / GABRIEL BOUYS )

Le groupe espagnol Caixabank a vu son bénéfice grimper de 7% au premier trimestre, notamment grâce à l'arrivée de nouveaux clients, qui a compensé l'impact de la baisse des taux d'intérêts, selon les résultats publiés mercredi par l'entreprise.

La troisième banque d'Espagne en termes de capitalisation derrière Santander et BBVA a dégagé au total 1,47 milliard d'euros de bénéfice net entre janvier et mars, soit "6,9% de plus" que sur la même période de 2024 "en termes comparables", précise-t-elle.

Ce résultat est largement supérieur aux prévisions des analystes interrogés par le fournisseur d'informations financières Factset, qui tablaient en moyenne sur 1,18 milliard d'euros de profits.

Caixabank, qui avait déjà vu son bénéfice bondir de 20% l'an dernier, à 5,79 milliards d'euros, attribue ces résultats à l'arrivée de nouveaux clients (+340.000 sur un an), qui s'est traduit par une augmentation de l'octroi de crédits.

Le groupe, qui revendique un total de 20,4 millions de clients en Espagne et au Portugal, a ainsi débloqué 4,5 milliards d'euros de crédits immobiliers sur trois mois, soit 62% de plus que début 2024, et 3,4 milliards de nouveaux crédits à la consommation (11%).

Cette forte activité a permis de compenser l'impact de la baisse des taux d'intérêts dans la zone euro, qui a entraîné un repli de 5% de son produit net bancaire, qui équivaut dans le secteur bancaire au chiffre d'affaires.

Ces "bons résultats vont nous permettre de continuer à soutenir" aussi bien "l'économie que la société dans son ensemble, ce qui est particulièrement nécessaire dans un environnement d'incertitude croissante" comme l'actuellement, assure dans un communiqué le directeur général du groupe, Gonzalo Gortázar.