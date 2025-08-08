Caceis accentue son focus sur les actifs financiers numérisés en entrant au capital de Kriptown

Caceis, le fournisseur de services titres du groupe Crédit Agricole, a acquis une participation minoritaire dans Kriptown, fintech française spécialisée dans la numérisation d’actifs financiers (tokenisation en anglais), ce lundi 4 août. Ni le niveau, ni le montant de la participation n’ont été dévoilés.

Dans un communiqué, Caceis indique que cet investissement intervient au moment où la filiale de Kriptown, Lise (pour Lightning Stock Exchange), prépare le lancement d’une infrastructure de marché visant à faciliter le financement en fonds propres et la cotation des petites et moyennes entreprises européennes via des instruments financiers numérisés.

«Le soutien de Caceis constitue une étape stratégique pour la maison mère de Lise. Il consolide sa gouvernance et renforce la légitimité du projet auprès des parties prenantes», commente le fournisseur de services titres du Crédit Agricole.

Détenue entièrement par le Crédit Agricole depuis début juillet , Caceis ajoute que cet investissement «s’inscrit dans la continuité de sa stratégie à long terme» relative aux actifs numériques.

Caceis a, fin juin, obtenu l’agrément de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) pour opérer sous le régime du règlement européen MiCA concernant les services de conservation, administration, réception/transmission d’ordres et transfert de cryptoactifs.

Ce passeport lui a ouvert l’accès au reste de l’Union européenne pour ses activités cryptos qu’il proposait déjà en France et au Luxembourg aux entreprises et institutionnels. «Nous nous positionnons résolument comme un tiers de confiance en blockchain, dans le prolongement de notre positionnement historique dans la finance traditionnelle», expliquait à L’Agefi , Laurent Majchrzak, responsable groupe Actifs digitaux de Caceis.

L’ asset servicer , qui ambitionne de devenir l’acteur numéro un dans son domaine en Europe d’ici à 2030, est entre autres le dépositaire du fonds bitcoin du gestionnaire d’actifs Tobam et des fonds monétaires de Spiko et Twenty First Capital, les premiers lancés sur blockchain publiques à avoir été autorisés en Europe.

A fin juin 2025, les encours conservés par Caceis atteignaient un record de 5.526 milliards d’euros, en hausse de 11,3% sur un an et de 1,1% sur le trimestre. Ses encours administrés ont, eux, progressé de 1,2% sur un an et baissé de 3% sur le trimestre à 3.468 milliards d’euros.

L'Agefi