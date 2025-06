CAC40 : un peu de lourdeur, W-Street croit au processus paix information fournie par Cercle Finance • 23/06/2025 à 17:15









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris réduit un peu ses pertes (-0,6 à -0,7%, autour de 73540) à 30Mn de la clôture officielle.



Le CAC avait entamé le nouveau mois boursier proche de l'équilibre et s'est maintenu à flot jusque vers 11H... mais il a rechuté de -0,8% ce midi avec l'annonce de violentes frappes israéliennes contre plusieurs objectifs dans Téhéran en matinée (l'Euro-Stoxx50 pert plus modestement 0,2%) .



Après l'épisode de bruit et de fureur de l'intervention américaine ce weekend, les opérateur espéraient que le message de Trump serait entendu : 'après notre démonstration de force et l'élimination (à laquelle personne ne croit) des capacités d'enrichissement iranienne, il est temps de s'asseoir autour de la table des négociations'.



Mais Israël déclare que l'Iran avec ses missiles demeure 'une menace existentielle': c'est peut être pour montrer que les garanties de paix doivent être étendues au-delà de la menace nucléaire... mais cela peut aussi signifier que l'affrontement est loin d'être terminé si Israël souhaite un changement de régime en Iran et s'avère bien résolu à faire tomber les Mollah.

Le président américain a affirmé que l'opération menée dans la nuit de samedi à dimanche avait infligé des 'dégâts monumentaux' aux installations visées... mais elles avaient été entièrement évacuées la semaine dernière.



Ces frappes interviennent à deux jours d'un sommet de l'OTAN qui s'annonçait déjà crucial dans le contexte géopolitique particulièrement tendu du moment: elles n'ont pas provoqué de vif mouvement d'aversion au risque sur les marchés, ni de ruée vers les actifs jugés les plus sûrs, comme le yen, l'or et les obligations.

Et le pétrole 'Brent' a fait une brève incursion au-dessus des 78$ ce matin avant de consolider sagement vers 76,3$.

Le baril de brut léger américain reperd lui aussi 1,1% pour s'échanger juste au-dessus de 73 $.



Côté chiffres 'macro', le dernier en date concerne les reventes de logements anciens aux Etats-Unis : elles ont augmenté de 0,8% au mois de mai, ce qui a permis aux prix des biens immobiliers anciens d'atteindre des niveaux records, soit 422.800$ contre 417.200 il y a 1 an.



La National Association of Realtors (NAR) estime à 4,03 millions le nombre de transactions en rythme annualisé, malgré un contexte de taux d'intérêt toujours élevés.

Selon la NAR, la progression des ventes dans le Nord-Est du pays, le Midwest et le Sud a plus que compensé le recul observé des ventes dans l'Ouest.



Quelque 1,54 million de logements anciens étaient sur le marché le mois dernier, soit un bond de plus de 20% en rythme annuel, ce qui signifie qu'au rythme actuel des ventes il faut 4,6 mois pour épuiser le stock actuel, contre 3,8 mois il y a un an.



Côté 'activité' à l'échelle globale aux Etats Unis, l'indice PMI composite ressort à 52,8 en estimation flash pour le mois en cours, à comparer au niveau de 53 observé en mai : la croissance dans le secteur privé américain ralentit timidement en juin selon S&P Global.

Son indice 'composite' se rapproche un peu plus du seuil fatidique des 50 qui sépare expansion et contraction de l'activité globale, selon la terminologie de l'enquête (plus il est bas au-dessus de ce seuil, plus le rythme de l'expansion est faible).



'Une chute des exportations de biens et de services a pesé sur la croissance, en partie compensée par la constitution de stocks par les entreprises américaines, souvent liée à leurs craintes sur les droits de douanes', souligne S&P Global.



C'était également la 'journée des PMI' en Europe : l'indice PMI flash composite HCOB de l'activité globale en France a reculé de 49,3 en mai à 48,5 en juin, mettant en évidence une accélération de la baisse de l'activité du secteur privé français en juin, et le dixième recul mensuel consécutif de l'activité.



'Alors que la dégradation de la conjoncture du secteur privé enregistrée en avril et en mai s'expliquait par les faibles performances du secteur des services, celle observée en juin a principalement reposé sur une contraction du secteur manufacturier', précise S&P Global.



Par ailleurs, l'indice flash PMI composite HCOB de l'activité globale dans la zone euro s'est maintenu à 50,2 en juin, juste au-dessus des 50 du sans changement pour un sixième mois consécutif, ne signalant ainsi qu'une croissance marginale de l'activité du secteur privé.



La croissance mondiale pourrait être affectée en cas d'escalade du conflit irano-israélien : 'Si l'Iran riposte sans pour autant fermer le détroit d'Ormuz (par exemple en y posant des mines), nous estimons que le choc inflationniste sera marqué, mais pas assez pour dérailler durablement les marchés ni les économies des Etats-Unis, du Royaume-Uni et de la zone euro', juge Joachim Klement, chez Panmure Liberum.



'Dans ce scénario, nous prévoyons une correction initiale des Bourses de l'ordre de 5% à 10%', précise-t-il.



'En revanche, si le détroit d'Ormuz venait à être fermé, nous anticipons un choc stagflationniste majeur, comparable à celui de 2022', nuance le stratège.



Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM ne craint pas la très hypothétique fermeture du détroit d'Ormuz. ' Des alternatives existent pour acheminer le pétrole, notamment l'oléoduc Est-Ouest de l'Arabie Saoudite, long de 1200 km, qui relie les champs pétroliers de la province orientale au port de Yanbu sur la mer Rouge ', fait-il savoir.



' Environ 500,000 barils par jour y transitent actuellement - soit dix fois moins que sa capacité totale. Par conséquent, nul besoin de passer par le détroit en cas de blocage ', ajoute-t-il.



A Washington, Jerome Powell, le président de la Fed, se présentera mardi et mercredi devant les parlementaires dans le cadre de son audition semi-annuelle, une semaine après la décision de l'institution de laisser ses taux inchangés pour la quatrième fois consécutive.

En attendant, les T-Bonds US '2035' se détendent de -5,8Pts vers 4,318%, le '30 ans' efface -4Pts vers 4,848%, les Bunds de 12Pts vers 2,5070% et nos OAT de -1,5Pt vers 3,23%.



Le Dollar se replie légèrement vers 1,1520/E, l'Or -autre 'actif refuge' reste délaissé à 3.380$/oz (+0,2%)



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Sanofi indique que le CHMP de l'Agence européenne des médicaments (EMA) a recommandé l'approbation de Sarclisa associé à lénalidomide, bortézomib et dexaméthasone (VRd), pour traiter le myélome multiple nouvellement diagnostiqué chez les adultes éligibles à une greffe.



AB Science annonce qu'une nouvelle étude menée par une équipe de recherche indépendante en Chine démontre le potentiel de masitinib pour le traitement de la maladie d'Alzheimer, grâce à un double mécanisme d'amélioration cognitive et de neuroprotection.



Stellantis a dévoilé lundi la composition de sa nouvelle équipe dirigeante, alors qu'Antonio Filosa prend officiellement ses fonctions de directeur général aujourd'hui.



Enfin, Carmat a fait état vendredi soir d'une situation financière 'critique' et d'un risque d'une cessation de paiements dès la fin du mois, une annonce qui rendait son titre incotable à la Bourse de Paris lundi matin à l'ouverture (un plus bas a été finalement inscrit à 0,24E, avant de se redresser vers 0,42E.





