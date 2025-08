CAC40 : stagne autour de 7.620, W-Street indécis, $ en net repli vers 1,1630 information fournie par Cercle Finance • 06/08/2025 à 16:26









(Zonebourse.com) - La Bourse de Paris semble figée par une camisole algorithmiques depuis tôt ce matin, la fourchette de fluctuation se situant entre +0,00% et +0,25% (avec 7.630 en guise de pivot.

L'indice phare reste tiré par Edenred (+3,3%), Accor (+2,3%) et Pernod Ricard (+2,9%).

Wall Street qui avait rouvert quasi inchangé opte pour un biais plus positif avec +0,3% sur le S&P500 et +0,5% sur le Nasdaq (tiré par les +3,5% d'Apple et les +2% de Palantir qui inscrit un nouveau record absolu), mais retour à la case départ avec un S&P inchangé et un Nasdaq à +0,2% et un Dow Jones à -0,2%.



Suite à leur plongeon de vendredi, les places mondiales avaient réussi à reprendre des couleurs lundi, mais la cote a de nouveau joué aux montagnes russes hier au gré des indicateurs économiques publiés dans la journée.



Si l'indice PMI composite dans la zone euro s'est redressé, signalant une accélération de l'expansion du secteur privé, l'ISM des services a fortement déçu aux Etats-Unis, ce qui a fait basculer Wall Street et les indices européens dans le rouge.



Alors que les mauvaises nouvelles sur le front de l'économie étaient jusqu'ici considérées comme une opportunité de se renforcer, car annonciatrices d'un assouplissement monétaire à venir, elles sont désormais accueillies avec davantage de prudence.



'Cela ne nous apprend pas grand-chose de nouveau, surtout après le mauvais rapport sur l'emploi publié vendredi', tempère Michael Brown, stratégiste chez Pepperstone.



'Cependant l'ISM confirme qu'il ne s'agissait probablement pas seulement d'un accident de parcours : nous pourrions bien nous trouver face à un ralentissement plus profond et durable que prévu de l'économie américaine', souligne l'analyste.



Le fait que les investisseurs ne voient plus le verre 'à moitié plein' signifie qu'il est sans doute peu probable que les marchés d'actions retrouvent leur calme dans l'immédiat.



L'indice VIX, qui mesure la volatilité des options sur l'indice S&P 500, se détend de -4% ce mercredi, vers 17,15.



Mais la volatilité peut ressurgir à tout moment : Donald Trump avait annoncé mardi que les Etats-Unis commenceraient par appliquer un 'faible droit de douane' sur les importations de produits pharmaceutiques avant d'augmenter le taux à 150%, voire 250%, d'ici un an.

Le but semble d'éradiquer les importations en provenance de Suisse et d'Inde... mais les Etats Unis sont-ils capable de produire des 'génériques' à des prix abordables ?



À l'occasion d'une interview accordée à la chaîne d'informations financières CNBC, le président américain a ajouté qu'il prévoyait également de dévoiler la semaine prochaine des surtaxes sur les importations de semi-conducteurs.



L'attention va par ailleurs se porter sur les résultats de sociétés dans les prochains jours, même si la saison des publications trimestrielles touche désormais à sa fin.



Après la bonne surprise de Palantir, les comptes du fabricant américain de processeurs AMD présentés hier soir sont boudés par les investisseurs, mais les résultats de Disney, McDonald's et Uber attendus à la mi-journée pourraient bien changer la donne.



En Europe, Novo Nordisk qui annonce une progression de 30% de ses profits subit une perte de -3,5% à Copenhague car les Etats Unis -son principal marché- vont exiger des baisses de prix des médicaments... et la concurrence d'Elli & Lilly se renforce.



Sur le front des statistiques, après une baisse de 0,8% en mai (révisée d'une estimation initiale qui était de -1,4%), les commandes en volume dans l'industrie manufacturière allemande ont diminué de 1% en juin par rapport au mois précédent, selon Destatis.



Ce dernier précise toutefois que la comparaison moins volatile d'un trimestre sur l'autre fait ressortir une croissance de 3,1% des commandes manufacturières au deuxième trimestre 2025 par rapport au premier.



Quant au compartiment obligataire, le rendement des emprunts d'État américains à 10 ans stagne vers 4,224%. Le Bund de même échéance prnd +1Pts à 2,634%, nos OAT +1,2Pt à 3,302% et le BTP italien efface symétriquement -1,2Pt à 3,457%..

Sur le marché des changes, l'euro confirme son rebond face au dollar et se hisse au-delà de 1,16300 (+0,45%).



Le pétrole, lui, tente de repartir à la hausse à l'approche de la publication cet après-midi des chiffres hebdomadaires de l'Energy Information Administration (EIA) américaine sur les stocks aux Etats-Unis.



Le Brent reprend 1% à Londres, pour se traiter autour de 68,3 USD le baril, le WTI grappille +0,6% vers 65,6$.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, le Groupe BPCE a publié hier soir un résultat net part du groupe de 976 MEUR au titre du 2e trimestre, en progression de 21% sur un an (+25% hors surtaxe exceptionnelle) avec une forte croissance du produit net bancaire (+12%, à 6,3 MdEUR).



Enfin, Sanofi a annoncé ce matin la finalisation de l'acquisition de Vigil Neuroscience, une acquisition renforçant son pipeline en neurologie avec en particulier le VG-3927, qui sera évalué dans une étude clinique de phase 2 dans la maladie d'Alzheimer.





