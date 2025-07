CAC40: soutenu par le luxe et hausse du $ après PIB US à +3% information fournie par Cercle Finance • 30/07/2025 à 16:20









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris accroit son avance dans le sillage du secteur du luxe, et le CAC40 refranchit une nouvelle fois les 7.900Pts... alors que l'Euro subit une nouvelle débâcle, avec un Dollar qui prend +0,7% (l'Euro chute vers 1,1460.



Du coup, l'indice phare est tiré par les exportatrices Kering (+3,4 %), L'Oréal (+3,7%) et LVMH (+2,2%) notamment... et par Danone (+7%),



Les intervenants de marché se préparent à une journée intense, voire potentiellement décisive, avec une avalanche de résultats trimestriels dans le secteur technologique, qui sera précédée des décisions de la Réserve fédérale américaine.

Wall Street reste serein avec une hausse prudente des 3 principaux indices US (+0,1% pour le 'Dow', +0,2% pour le Nasdaq, un peu moins pour le 'S&P') qui plafonnent sous leurs records établis mardi à l'ouverture.



À deux jours de l'entrée en vigueur des surtaxes prévues le 1er août, Charu Chanana, stratégiste chez Saxo Bank, anticipe une prolongation de 90 jours de la trêve actuelle sur les droits de douane : 'Cela permettrait d'éviter une escalade immédiate et de préserver un statu quo déjà fragile', estime-t-elle. 'Même si aucun accord majeur n'est attendu, un compromis, même modeste, serait un progrès compte tenu des tensions actuelles entre les deux pays.'



Une certaine prudence devrait s'imposer jusqu'à la conférence de presse très attendue de Jerome Powell (communiqué à 20H, point presse à 20H30), le président de la Fed, qui suivra deux jours de débats.



Si un statu quo est très largement anticipé ce soir, l'apparition de signes de dissension au sein du comité stratégique - notamment de la part de Christopher Waller et Michelle Bowman - pourrait raviver les anticipations d'une baisse des taux dès le mois de septembre.



Côté chiffres US, le produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis s'est redressé de 3% en rythme annualisé au deuxième trimestre 2025, selon la toute première estimation du Département du Commerce, après un tassement de 0,5% au premier trimestre.



Ce rebond de l'économie américaine, globalement plus fort qu'espéré (+2,3%) en moyenne par les économistes, est principalement attribuable à une rechute des importations et à une accélération de la consommation des ménages, en anticipation des hausses de prix en lien avec la hausse des droits de douane (+15% à +50%) infligés aux principaux partenaires économiques des USA.



Par ailleurs, l'indice des prix PCE a augmenté de 2,1% au deuxième trimestre, après une hausse de 3,7% au premier. Si l'on exclut les prix de l'alimentation et de l'énergie, il s'est accru de 2,5%, contre 3,5% précédemment.



Côté marché du travail, le secteur privé aux Etats-Unis a créé 104.000 emplois en juillet, un chiffre supérieur aux attentes, selon l'enquête mensuelle publiée mercredi par ADP, un spécialiste de l'externalisation de la gestion des ressources humaines.



A titre de comparaison, les économistes anticipaient en moyenne 75.000 créations d'emploi dans le privé le mois dernier.

Le chiffre du mois de juin a été légèrement révisé à la hausse, pour faire finalement apparaître 23.000 destructions de postes au lieu des 33.000 initialement annoncées.



En Europe, le PIB corrigé des variations saisonnières a fortement ralenti au 2ème trimestre, à +0,1% dans la zone euro et de 0,2% dans l'UE, par rapport au trimestre précédent, selon l'estimation rapide préliminaire publiée par Eurostat.

Ces chiffres sont très éloignés du taux de croissance en début de l'année, puisqu'au premier trimestre 2025, le PIB avait augmenté de 0,6% dans la zone euro et de 0,5% dans l'UE.

Par rapport au même trimestre en 2024, le PIB corrigé des variations saisonnières a augmenté de 1,4% dans la zone euro et de 1,5% dans l'UE au deuxième trimestre 2025, après +1,5% et +1,6% respectivement au trimestre précédent.

Dans le détail, le PIB français atteint +0,3% au T2 tandis que le PIB allemand a reculé de 0,1% au deuxième trimestre 2025 en rythme séquentiel, après une hausse de 0,3 % (révisée à +0,4 %) au premier trimestre, selon Destatis.

A noter également une salve de publications d'entreprises, dont Adidas, Capgemini, BASF, Danone, Mercedes-Benz, Solvay, Telefonica ou encore UBS.



Les publications de Microsoft et Meta, attendues ce soir, seront particulièrement scrutées alors que les valorisations du Nasdaq suscitent des interrogations après ses récents sommets



Sur les marchés obligataires, les rendement se retendent aux Etats Unis après le PIB et le rapport 'ADP' : le T-Bond US à 10 ans prend +3Pts autour de 4,362%, le '30 ans' +3,2Pts à 4,900%.

En Europe, le Bund prend +2,2Pts à 2,712% ainsi que l'OAT française à 3,3700%.

À Londres, le Brent gagne 0,3%, à 72 dollars, tandis que l'or rétrograde de -0,75% vers 3.300 dollars l'once, victime du rebond de +0,6% du '$ Index' vers 99,50 (il se négociait à 99,00 avant publication du PIB US).



Du côté des entreprises françaises, Danone a dévoilé un BNPA courant en progression de 5,8 %, à 1,91 E, pour les six premiers mois de 2025, soutenu par l'amélioration de la marge opérationnelle courante (+49 points de base à 13,2 %).



Kering affiche un chiffre d'affaires de 7587 ME, en baisse de -15 % à données comparables et -16 % en publié. Le résultat net part du Groupe chute de -46 % à 474 ME, et le BPA dilué recule à 3,86 E contre 7,16 E l'an dernier.



L'Oréal publie un chiffre d'affaires de 22,47 MdsE, en hausse de +3,0 % à données comparables et +1,6 % en publié. Le résultat net hors éléments exceptionnels atteint 3,78 MdsE (+1,0 %), et le BPA dilué progresse de +1,2 % à 7,07 E.



Enfin, Hermès enregistre un chiffre d'affaires de 8,03 MdsE (+8,1 % à taux de change constants), un résultat opérationnel courant de 3,33 MdsE (+6 %) et un résultat net part du groupe de 2,25 MdsE, en baisse de 5,1 % en raison d'une contribution exceptionnelle sur les bénéfices. Retraité de cet effet, le résultat net progresse de 6 %.





