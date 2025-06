CAC40: reste pénalisé par le climat sino-américain information fournie par Cercle Finance • 02/06/2025 à 11:07









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris évolue prudemment lundi pour la première séance du mois de juin, dans un climat qui reste troublé par la mésentente constante entre les Etats-Unis et la Chine. L'indice CAC40 lâche 0,5% vers 7715 points.



En cédant près de 0,4% vendredi, le marché parisien avait aligné une quatrième séance de baisse consécutive, ce qui ne l'avait pas empêché de finir la semaine sur un gain hebdomadaire résiduel de 0,2%.



Sur le mois de mai, le CAC est parvenu à afficher une hausse de l'ordre de 2,5%, bien que le pic d'incertitude liée aux tensions commerciales internationales ne semble toujours pas passé.



La question des 'tarifs' est en effet loin d'être réglée, comme l'illustrent les propos tenus vendredi par Donald Trump, qui a accusé la Chine de violer les règles provisoires fixées le mois dernier à Genève.



Pékin n'a pas tardé à répliquer au durcissement de ton du président américain en affirmant que Washington avait 'gravement compromis' le consensus atteint lors des négociations menées en Suisse.



Le ministère chinois du Commerce a notamment cité les mesures américaines limitant les exportations de puces d'IA et la récente révocation des visas pour les étudiants chinois.



A la dégradation des relations commerciales entre les deux puissances mondiales s'ajoute maintenant une crise diplomatique dans la foulée des déclarations de Pete Hegseth, le ministre de la défense américain, qui a accusé la Chine de se préparer 'à potentiellement utiliser la force militaire' en Asie-Pacifique.



Là encore, Pékin a réagi en déclarant que les Etats-Unis cherchaient à déstabiliser la région et à semer le trouble, constituant de son point de vue la 'plus grande menace' pour la paix.



Les différends diplomatiques persistants entre Washington et Pékin pourraient encore éloigner les investisseurs des actions, voire être à l'origine de nouvelles secousses sur les marchés, préviennent les analystes.



Les marchés asiatiques ont d'ailleurs accusé le coup: l'indice Hang Seng chutait de plus de 1,6% lundi en fin de séance, tandis que le Nikkei perdait autour de 1,3% à Tokyo.



La résurgence des tensions entre les Etats-Unis et la Chine risque par ailleurs de reléguer au second plan les nombreux rendez-vous économiques au programme dans les jours à venir.



En France, la matinée de lundi est marquée par la publication des indices PMI définitifs mesurant l'activité dans le secteur manufacturier.



La contraction de l'activité dans le secteur manufacturier français s'est de nouveau atténuée au mois de mai en France à la faveur d'un redémarrage de la production, selon la version définitive de l'indice PMI publiée lundi.



A 49,8, contre 48,7 en avril, l'indice des acheteurs PMI HCOB, produit par S&P Global, s'est redressé pour un cinquième mois consécutif et s'est établi à un niveau très proche de la barre de 50 du sans changement.



Les dernières données sur l'inflation de la zone euro, attendues demain, devraient quant à elles confirmer la tendance au ralentissement des pressions sur les prix, renforçant les anticipations d'un assouplissement monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) ce jeudi.



Selon les professionnels, l'institution basée à Francfort pourrait, au-delà d'une baisse de taux de 25 points de base, signaler d'autres réductions à venir, dans un contexte de risques croissants pour la croissance économique.



Outre-Atlantique, l'attention se portera vendredi sur le rapport mensuel sur l'emploi américain, qui devrait montrer une décélération du rythme des créations d'emplois, ce qui ne devrait pas manquer de faire évoluer la tendance boursière en fin de semaine.





