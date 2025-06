CAC40: reste dans le rouge après l'inflation en zone euro information fournie par Cercle Finance • 03/06/2025 à 11:20









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris poursuit son mouvement de consolidation après la publication des chiffres mensuels de l'inflation en zone euro, alors que les investisseurs parient toujours sur une baisse de taux de la BCE jeudi prochain. L'indice CAC40 est en repli de 0,3% vers 7715 points.



Après avoir cédé jusqu'à plus de 1% hier, le marché parisien était finalement parvenu à limiter ses pertes dans l'après-midi pour clore la séance sur un recul limité de 0,2% à 7737 points.



Si le CAC aligne du coup une cinquième séance de baisse consécutive, le mois de juin n'a pas si mal démarré au vu de la dégradation du contexte géopolitique (bombardement de l'Ukraine contre l'aviation russe) et du regain de tensions entre Washington et Pékin.



En dépit de la volonté affichée par Donald Trump de porter de 25% à 50% les droits de douane sur les importations d'acier et d'aluminium, Wall Street a même réussi à inverser le vapeur hier en seconde partie de séance.



'Il y a un sentiment grandissant selon lequel on reste sur un chemin agité mais qui tend durablement vers une forme d'apaisement', estime Jim Reid, analyste marchés chez Deutsche Bank.



'Même si l'administration américaine conserve une approche dure sur le commerce, on a déjà constaté les limites de cette stratégie, surtout quand les marchés commencent à s'affoler et que la cote de popularité de Trump dégringole', souligne-t-il.



Portés par des indicateurs montrant que l'économie américaine résiste bien aux effets des surtaxes douanières, le Dow Jones a grappillé 0,1% et le Nasdaq progressait de 0,7% dans le sillage des semi-conducteurs.



Les investisseurs vont aujourd'hui mettre de côté les préoccupations commerciales pour se concentrer sur les questions monétaires, avec la publication des données préliminaires sur les prix à la consommation en zone euro pour le mois de mai.



Le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 1,9% en mai 2025, contre 2,2% en avril selon une estimation rapide publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.



Le taux de chômage corrigé des variations saisonnières de la zone euro était de 6,2% en avril, en baisse par rapport aux 6,3% enregistré en mars, indique également Eurostat.



Les intervenants savent qu'une poursuite du reflux des pressions inflationnistes reste un élément essentiel dans l'évolution de la trajectoire des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne (BCE).



Mais la publication, la semaine dernière, d'une nette décélération de l'inflation en Espagne et d'une stabilité des prix en Allemagne semblent a priori soutenir la perspective d'une baisse de taux de 25 points de la BCE jeudi.



Il s'agirait ainsi de sa huitième réduction en l'espace d'un an, un assouplissement qui pourrait être amené à se prolonger d'ici à la fin de l'année selon les spécialistes.



'Les récents commentaires laissent entendre que les discussions au sein du conseil des gouverneurs sur de nouvelles mesures de politique monétaire se sont intensifiées', commente Martin Wolburg, économiste senior chez Generali Investments.



'Nous pensons que les risques liés à la guerre commerciale plaideront en faveur d'un nouvel assouplissement', souligne-t-il.



Aux Etats-Unis, les chiffres des commandes à l'industrie - attendus dans l'après-midi - devrait montrer que le secteur manufacturier traverse une zone de turbulences avec l'instauration des surtaxes douanières.



Le rapport sur les ouvertures de poste JOLT, un indicateur suivi de près par la Réserve fédérale, devrait quant à lui montrer que les tensions ne se dissipent que très lentement sur l'emploi américain.



Les marchés de taux poursuivent leur dégradation amorcée la veille, insensibles à la dégradation des relations commerciales sino-américaine et aux inquiétudes géopolitiques.



Le rendement des Treasuries à dix ans avance de 4,5 points de base à 4,46%, tandis que celui du dix ans allemand se tend à 2,52%.



Sur le marché du pétrole, le brut confirme sa bonne forme du moment, l'affaiblissement du dollar faisant plus que compenser l'annonce d'une nouvelle production de l'Opep+ au mois de juillet.



Le Brent avance de 0,2% à 64,90 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) progresse de 0,3% à 62,8 dollars.





