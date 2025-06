CAC40: pénalisé par les tensions au Moyen-Orient information fournie par Cercle Finance • 13/06/2025 à 11:33









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris recule de 1% ce matin, avec 38 des 40 valeurs du CAC en rouge, Accor (-3,2%), Teleperformance (-3%) et Stellantis (-2,6%) signant les plus fortes baisses.



Seuls TotalEnergies (+1,2%) et Engie (+1%) sont en vert, soutenus par l'envolée du prix de l'énergie avec notamment un baril de Brent qui s'envole de 5,5%, autour des 74,2$ le baril.



Les marchés se sont réveillés au son des explosions, Israël ayant conduit cette nuit et tôt ce matin une série de frappes dites ' préventives ' ciblant les installations nucléaires iraniennes ainsi que de hauts gradés du régime islamique.



La nouvelle des frappes et la réaction de l'Iran, qui a promis de répliquer, devraient renforcer l'aversion au risque sur les places financières, déjà perceptible ces derniers jours.



A Wall Street, les 'futures' sur indices new-yorkais signalent pour l'instant une ouverture sur des pertes allant de 1,2% à 1,5%.



Le dollar, qui avait cédé du terrain ces derniers jours, rebondit lui aussi fortement après les frappes israéliennes en Iran. L'euro s'échange contre 1,153$ (-0,5%).



Les investisseurs se ruent également vers des actifs réputés peu risqués, comme l'or, qui progresse de 2% à 3420 dollars l'once pour revenir non loin de ses récents sommets.



Ce regain de tension survient alors que les marchés d'actions tendaient à faire du surplace depuis le début du mois de mai face à des tensions commerciales qui ont tendance à s'apaiser, mais des perspectives économiques qui commencent à inquiéter.



Il n'y a rien de surprenant à ce que les investisseurs manquent d'orientation: ils ont été malmenés par de nombreux facteurs de tendance, à commencer par l'imprévisibilité de la politique américaine, tiraillés entre annonces surprises, instauration de 'tarifs' exorbitants, pauses et revirements de situation sur les droits de douane.



En dépit de la 'trêve' conclue mardi à Londres entre les Etats-Unis et la Chine et des chiffres rassurants de l'inflation américaine, l'indice CAC 40 se dirige vers un repli de 0,5% sur l'ensemble de la semaine.



Le CAC semble coincé depuis six semaines à l'intérieur d'une marge étroite de fluctuations allant de 7700 à 7900 points, qui l'a empêché d'aller cherche son précédent record établi au-delà des 8250 points en février.



Si les analystes mettent en avant les valorisations élevées des actions européennes et surtout américaines, passer à la vente ne tombe pas non plus sous le sens dans la mesure où les investisseurs n'ont pas beaucoup d'autres options.



Echaudés par des statistiques mitigées ces dernières semaines, les opérateurs espèrent obtenir cet après-midi des clarifications sur le moral des ménages américains avec la publication de l'indice de confiance de l'Université du Michigan, prévue à 16h00.



En attendant, les marchés ont pris connaissance de plusieurs statistiques. Ainsi, l'excédent commercial de la zone euro a diminué au mois d'avril sur fond de regain de tensions commerciales avec les nouveaux droits de douane imposés par Donald Trump lors de son 'Jour de la Libération'.





Selon les premières estimations, la région a enregistré un excédent de 9,9 milliards d'euros dans ses échanges de biens avec le reste du monde, à comparer avec un excédent de 13,6 milliards d'euros en avril 2024.



Toujours en Europe, la production industrielle corrigée des variations saisonnières a chuté de 2,4% dans la zone euro entre mars et avril et de 1,8% dans l'UE, selon les premières estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.



En Allemagne, la hausse de l'indice des prix à la consommation harmonisé aux normes européennes (IPCH) a été confirmée à 2,1% en mai, en variation annuelle, a annoncé vendredi l'Office fédéral de la statistique.

En Espagne, la hausse des prix à la consommation a ralenti en mai, mais de façon un peu moins prononcée que prévu, montrent des chiffres officiels définitifs publiés vendredi.



Ainsi, en données harmonisées aux normes européennes (IPCH), l'inflation a augmenté de 2% sur un an le mois dernier, contre 2,2% en avril, un rythme toutefois plus marqué que la hausse de 1,9% annoncée en données préliminaires.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Orange a dévoilé jeudi soir les termes de sa dernière émission d'obligations hybrides, dont le montant a atteint 750 millions d'euros.



Le groupe bancaire BPCE a annoncé vendredi son intention de racheter novobanco, la quatrième banque du Portugal, une opération présentée comme la plus importante acquisition transfrontalière dans le secteur en zone euro depuis plus de 10 ans.



Enfin, le conseil des indices d'Euronext a décidé d'intégrer l'opérateur de satellites Eutelsat et le groupe de services de cloud OVH au sein du SBF120 et du CAC Mid 60.







