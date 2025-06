CAC40: le vert l'emporte, malgré les taux, grâce recul Brent information fournie par Cercle Finance • 20/06/2025 à 16:29









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris gagne 0,6%, évoluant un peu au dessus du seuil des 7600 points, tirée par Kering (qui gagne 2,5% après avoir lâché près de 10% au cours des trois séances précédentes), Stellantis et Accor (+1,9%).

Les places européennes ont connu un petit accès de fièvre haussière en amont de la compensation des contrats juin: l'E-Stoxx50 a gagné jusqu'à +1,1%, Francfort +1,5%.

A ce moment là, le score hebdo était pratiquement inchangé, avec une baisse non significative de -0,5 ou -0,6%.

Wall Street a rouvert en légère hausse pour cette séance des '4 sorcières' qui marque une éclatante revanche des indices US (+5,5% pour le S&P500, +10,8% pour le Nasdaq) sur les indices européens (-3,5% à -4% depuis le 16 mars dernier).



Même si depuis le 13 juin, les variations boursières sont étrangement absentes, les remous géopolitiques continuent de peser sur les marchés, les hésitations de Washington concernant l'éventualité d'une intervention dans le conflit israélo-iranien incitant à la prudence.



Donald Trump a entretenu ce climat de flou hier en déclarant qu'il se donnait 'deux semaines' afin de décider d'une possible implication des Etats-Unis.



S'ajoutent à cela les craintes ayant trait à l'impact de prix durablement élevés du pétrole sur les bénéfices des entreprises, confirmées hier par les menaces proférées par Téhéran concernant un éventuel blocage du détroit d'Ormuz, par lequel transite environ 20% du pétrole mondial.



' Les investisseurs craignent un embrasement régional et un blocage du détroit d'Ormuz. À ce sujet, soyons clairs, c'est une menace en l'air de l'Iran ', estime Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



Le spécialiste rappelle que Téhéran a agité cette menace à une quinzaine de reprises depuis 2008 et qu'elle ne s'est jamais concrétisée jusqu'alors.



De plus, ' des alternatives existent pour acheminer le pétrole, notamment l'oléoduc Est-Ouest de l'Arabie Saoudite, long de 1200 km, qui relie les champs pétroliers de la province orientale au port de Yanbu sur la mer Rouge ', indique-t-il.



Dans ce contexte, le prix du baril de Brent recule de 3% à Londres, autour des 76,4$.



Côté chiffres 'macro', l'indice des indicateurs avancés, censé préfigurer l'évolution de l'activité économique aux Etats-Unis, est ressorti en légère baisse au mois de mai, a annoncé vendredi le Conference Board, qui dit y voir malgré tout un signe que de ralentissement économique.



L'indice précurseur a baissé de 0,1% le mois dernier, à 99, après avoir essuyé un repli de 1,4% en avril, selon le chiffre révisé.



La remontée des marchés d'actions américains est le seul indicateur à avoir progressé, indique le ConfBoard, qui précise que la morosité des consommateurs, la faiblesse des commandes à l'industrie, le rebond des inscriptions au chômage et la baisse des permis de construire ont au contraire pesé sur l'indicateur, précise l'organisation professionnelle.



Si le Conference Board dit ne pas anticiper de récession, l'association indique s'attendre à un ralentissement 'significatif' de l'activité en 2025 en comparaison de 2024.



Son estimation de croissance pour cette année s'établit ainsi à 1,6%, avec un nouveau ralentissement attendu en 2026 en raison des répercussions liées au nouveau régime des droits de douane américains.



Côté marchés de taux, la consolidation l'emporte avec des taux qui se tendent de +2Pts à +3Pts aux Etats Unis (4,42% sur le '10 ans' et 4,928% sur le '30 ans').

Dans l'actualité des sociétés françaises, Sanofi indique que la FDA américaine a approuvé son médicament-phare Dupixent (dupilumab) pour le traitement des adultes atteints de pemphigoïde bulleuse, maladie touchant environ 27.000 adultes aux États-Unis, principalement des personnes âgées.



Thales annonce avoir signé un contrat pour fournir à l'Albanie un radar Ground Master 400 alpha (GM400α) dans un délai de 14 mois, dans le cadre d'un programme de modernisation des capacités de surveillance aérienne du pays.



Engie indique avoir été choisi par Airbus pour contribuer à sa feuille de route de décarbonation, en déployant des solutions sur mesure sur les 22 sites du constructeur aéronautique.





