CAC40 : 'gap' inattendu au-dessus de 7.475, peut viser 7.645 information fournie par Cercle Finance • 16/01/2025 à 13:22









(CercleFinance.com) - Le CAC40 ouvre un 'gap' inattendu de +115Pts (exceptionnel !) au-dessus de 7.475 (compte tenu de la récente hausse des taux vers des sommets depuis novembre 2023, voir mi-novembre 2011): l'indice peut viser 7.645, une résistance déjà testée à 3 reprises les 22/23 juillet, 4 septembre et 18 octobre 2024... puis en extension 7.725Pts (la dernière fois que ce niveau fut testé, les taux étaient à 2,90% sur les OAT, contre 3,37% aujourd'hui).





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.