CAC40 : en panne depuis 48H, idem aux US malgré détente taux

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris ne va décidément nulle part depuis 48H : en repli de -0,2% ce matin, le CAC40 (inchangé à 7.792) peine à préserver l'équilibre, dans des volumes quasi inexistants qui n'ont rien à envier au lundi de Pentcôte (1,1MdE échangé en 7 heures).



Un climat d'attentisme s'installe faute d'avancées à l'issue de la première journée de la reprise des discussions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, qui se tiennent depuis hier à Londres.



A Wall Street, le Dow Jones affiche un score de 0,00% pour la seconde fois consécutive et le Nasdaq mène de nouveau le peloton avec +0,3% (toujours dans le sillage des '7 fantastiques' et des semi-conducteurs).



Si ce 'mécanisme de consultation économique et commerciale' ne semble avoir donné aucun résultat concret pour l'instant, les responsables de haut niveau chinois et américains doivent reprendre leurs travaux ce mardi.



Bien que les incertitudes sur le commerce persistent, les marchés boursiers ont bien résisté récemment, portés notamment par des indicateurs économiques toujours solides.



'Avec les nouvelles discussions ouvertes entre Washington et Pékin, l'optimisme est toujours là', commente Charu Chanana, la stratégiste en chef des investissements chez Saxo.



'Mais la dynamique a changé, avertit-elle. Le temps des victoires faciles - pauses tarifaires en l'échange de concessions mineures - est bel et bien révolu' , tempère l'analyste.



'Les points de friction sont désormais plus profonds et englobent les embargos technologiques, les questions d'approvisionnement en terres rares, les visas étudiants et les préoccupations liées à la sécurité nationale', prévient la stratège.



'Ce sont des différends stratégiques, peu susceptibles d'être résolus en quelques rounds de négociations', conclut-elle.



Signe d'un environnement plus serein, la nervosité liée au commerce international s'est nettement atténuée depuis le pic de tension observé début avril et les soubresauts sur les droits de douane ne dictent plus l'évolution des marchés comme auparavant.



Sur le compartiment obligataire, le rendement des Treasuries américains à dix ans se détend de -2,6Pts vers 4,464%, le '30 ans' de -3,2Pts, tandis que le Bund de même échéance efface -4Pts à 2,53%, nos OAT -3Pt à 3,2100%.



Sur le marché des changes, l'euro grappille +0,1 autour des 1,1440$.

Côté pétrole, le cours du Brent prend +0,7% et s'établit autour des 67,6$ le baril, la résilience de l'activité économique mondiale prenant le pas sur les craintes liées à une possible augmentation de la production des pays de l'Opep+.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Alstom annonce la mise en service de 36 nouveaux trains de la gamme Class 730/2 pour London Northwestern Railway au Royaume-Uni.



Thales et Proximus ont signé un accord avec l'Agence d'information et de communication de l'OTAN (NCIA). Thales va fournir une infrastructure cloud sécurisée avec un service entièrement géré.



Kering a annoncé mardi l'acquisition de l'italien Lenti, une opération destinée à renforcer ses capacités industrielles dans la production de verres solaires.



Enfin, Derichebourg Environnement annonce avoir signé un accord de partenariat avec Volkswagen Group France, agréé en tant que système individuel pour la gestion des véhicules hors d'usage (VHU) depuis juin 2024, pour recycler des VHU.





