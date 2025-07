CAC40: en légère hausse sous une pluie de résultats information fournie par Cercle Finance • 30/07/2025 à 10:25









(Zonebourse.com) - La Bourse de Paris grappille 0,1 % ce matin, autour des 7870 points, tirée par Danone (+6,8 %), Kering (+4,4 %) et L'Oréal (+2,7 %).



Les intervenants de marché se préparent à une journée intense, voire potentiellement décisive, avec une avalanche de résultats trimestriels dans le secteur technologique, qui sera précédée des décisions de la Réserve fédérale américaine.



Une certaine prudence devrait s'imposer jusqu'à la conférence de presse très attendue de Jerome Powell, le président de la Fed, qui suivra deux jours de débats.



Si un statu quo est très largement anticipé ce soir, l'apparition de signes de dissension au sein du comité stratégique - notamment de la part de Christopher Waller et Michelle Bowman - pourrait raviver les anticipations d'une baisse des taux dès le mois de septembre.



Un tel scénario soutiendrait probablement les obligations américaines ainsi que les valeurs cycliques de Wall Street, tout en affaiblissant encore un peu plus le dollar.



Les résultats de certains des plus grands noms américains de la tech retiendront aussi toute l'attention, car ils permettront d'évaluer l'état de santé du secteur et les effets réels de l'IA sur les bénéfices. Selon FactSet, la technologie devrait enregistrer la deuxième plus forte croissance des profits du S&P 500 au deuxième trimestre (+16,7 %), derrière les télécoms.



Les publications de Microsoft et Meta, attendues ce soir, seront particulièrement scrutées alors que les valorisations du Nasdaq suscitent des interrogations après ses récents sommets.



L'actualité chargée de cette fin de semaine pourrait soit propulser les marchés vers de nouveaux plus hauts en cas de bonnes surprises, soit marquer un point d'arrêt au rallye boursier en cas de déceptions.



En Europe, la séance a débuté sur une salve de publications d'entreprises, dont adidas, Capgemini, BASF, Danone, Mercedes-Benz, Solvay, Telefonica ou encore UBS.



Sur le plan macroéconomique, le PIB allemand a reculé de 0,1 % au deuxième trimestre 2025 en rythme séquentiel, après une hausse de 0,3 % (révisée à +0,4 %) au premier trimestre, selon Destatis.



Aux États-Unis, le PIB du deuxième trimestre est attendu en rebond de 2,5 %, après une contraction de 0,5 % sur les trois premiers mois de l'année.



Sur le front commercial, les négociations entre Washington et Pékin ont été qualifiées ce matin de ' franches, approfondies et constructives ' par les autorités chinoises, après un nouveau cycle de discussions organisé à Stockholm.



À deux jours de l'entrée en vigueur des surtaxes prévues le 1er août, Charu Chanana, stratégiste chez Saxo Bank, anticipe une prolongation de 90 jours de la trêve actuelle sur les droits de douane : ' Cela permettrait d'éviter une escalade immédiate et de préserver un statu quo déjà fragile ', estime-t-elle.

' Même si aucun accord majeur n'est attendu, un compromis, même modeste, serait un progrès compte tenu des tensions actuelles entre les deux pays. '



Sur les marchés obligataires, les rendements sont stables : le T-Bond US à 10 ans évolue autour de 4,32 %, le Bund à 2,68 % et l'OAT française à 3,34 %. À Londres, le Brent gagne 0,5 %, à 73,1 dollars, tandis que l'or progresse de 0,5 % à 3331 dollars l'once.



Du côté des entreprises françaises, Danone a dévoilé un BNPA courant en progression de 5,8 %, à 1,91 euro, pour les six premiers mois de 2025, soutenu par l'amélioration de la marge opérationnelle courante (+49 points de base à 13,2 %).



Kering affiche un chiffre d'affaires de 7587 ME, en baisse de -15 % à données comparables et -16 % en publié. Le résultat net part du Groupe chute de -46 % à 474 ME, et le BPA dilué recule à 3,86 E contre 7,16 E l'an dernier.



L'Oréal publie un chiffre d'affaires de 22,47 MdsEUR, en hausse de +3,0 % à données comparables et +1,6 % en publié. Le résultat net hors éléments exceptionnels atteint 3,78 MdsEUR (+1,0 %), et le BPA dilué progresse de +1,2 % à 7,07 EUR.



Enfin, Hermès enregistre un chiffre d'affaires de 8,03 MdsEUR (+8,1 % à taux de change constants), un résultat opérationnel courant de 3,33 MdsEUR (+6 %) et un résultat net part du groupe de 2,25 MdsEUR, en baisse de 5,1 % en raison d'une contribution exceptionnelle sur les bénéfices. Retraité de cet effet, le résultat net progresse de 6 %.





