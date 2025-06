CAC40: à l'équilibre après les frappes du weekend sur l'Iran information fournie par Cercle Finance • 23/06/2025 à 11:05









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris évolue à l'équilibre ce matin, autour des 7590 points, les marchés digérant les dernières informations en provenance du Proche-Orient après la spectaculaire opération de bombardement conduite par les Etats-Unis au cours du weekend sur les installations nucléaires iraniennes.



Le président américain a affirmé que l'opération menée dans la nuit de samedi à dimanche avait infligé des 'dégâts monumentaux' aux installations visées.



Ces frappes interviennent à deux jours d'un sommet de l'OTAN qui s'annonçait déjà crucial dans le contexte géopolitique particulièrement tendu du moment.



L'annonce des frappes militaires américaines n'a pas provoqué de vif mouvement d'aversion au risque sur les marchés, ni de ruée vers les actifs jugés les plus sûrs, comme le yen, l'or et les obligations.



'On savait que les frappes américaines n'étaient qu'une question de temps', explique Dan Ives, analyste chez Wedbush Securities.



'Il ne s'agissait pas de savoir si elles allaient avoir lieu, mais plutôt quand. A nos yeux, cette attaque réussie permet donc de lever une incertitude qui pesait sur les marchés jusqu'ici', souligne-t-il.



'De plus, un Iran affaibli, sans capacité nucléaire, élimine ce qui était perçu comme la plus grande menace pour le Moyen-Orient et pour Israël, un élément positif pour les marchés', conclut-il.



A Wall Street, les 'futures' sur les principaux indices boursiers s'inscrivaient en léger repli, laissant entrevoir des reculs de l'ordre de 0,1% pour le Dow Jones et le Nasdaq ce lundi.



Bon nombre de stratèges font cependant valoir que la réaction des marchés et du regain de volatilité à venir vont dépendre de la capacité de l'Iran à répliquer.



Sur les marchés pétroliers, les cours du brut sont en nette hausse lundi matin, l'intervention militaire américaine en Iran laissant présager d'éventuelles difficultés d'approvisionnement au Moyen-Orient.



Le baril de Brent de la mer du Nord prend 1,7% pour se traiter à plus de 78 dollars et le baril de brut léger américain prend lui aussi 1,7% pour s'échanger au-dessus de 75 dollars.



'Si l'Iran riposte sans pour autant fermer le détroit d'Ormuz (par exemple en y posant des mines), nous estimons que le choc inflationniste sera marqué, mais pas assez pour dérailler durablement les marchés ni les économies des Etats-Unis, du Royaume-Uni et de la zone euro', juge Joachim Klement, chez Panmure Liberum.



'Dans ce scénario, nous prévoyons une correction initiale des Bourses de l'ordre de 5% à 10%', précise-t-il.



'En revanche, si le détroit d'Ormuz venait à être fermé, nous anticipons un choc stagflationniste majeur, comparable à celui de 2022', nuance le stratège.



Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM ne craint pas la très hypothétique fermeture du détroit d'Ormuz. ' Des alternatives existent pour acheminer le pétrole, notamment l'oléoduc Est-Ouest de l'Arabie Saoudite, long de 1200 km, qui relie les champs pétroliers de la province orientale au port de Yanbu sur la mer Rouge ', fait-il savoir.



' Environ 500,000 barils par jour y transitent actuellement - soit dix fois moins que sa capacité totale. Par conséquent, nul besoin de passer par le détroit en cas de blocage ', ajoute-t-il.



Sur le front des statistiques, l'indice PMI flash composite HCOB de l'activité globale en France est passé de 49,3 en mai à 48,5 en juin, mettant en évidence une accélération de la baisse de l'activité du secteur privé français en juin, et le dixième recul mensuel consécutif de l'activité.



'Alors que la dégradation de la conjoncture du secteur privé enregistrée en avril et en mai s'expliquait par les faibles performances du secteur des services, celle observée en juin a principalement reposé sur une contraction du secteur manufacturier', précise S&P Global.



Par ailleurs, l'indice flash PMI composite HCOB de l'activité globale dans la zone euro s'est maintenu à 50,2 en juin, juste au-dessus des 50 du sans changement pour un sixième mois consécutif, ne signalant ainsi qu'une croissance marginale de l'activité du secteur privé.



A Washington, Jerome Powell, le président de la Fed, se présentera mardi et mercredi devant les parlementaires dans le cadre de son audition semi-annuelle, une semaine après la décision de l'institution de laisser ses taux inchangés pour la quatrième fois consécutive.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Sanofi indique que le CHMP de l'Agence européenne des médicaments (EMA) a recommandé l'approbation de Sarclisa associé à lénalidomide, bortézomib et dexaméthasone (VRd), pour traiter le myélome multiple nouvellement diagnostiqué chez les adultes éligibles à une greffe.



AB Science annonce qu'une nouvelle étude menée par une équipe de recherche indépendante en Chine démontre le potentiel de masitinib pour le traitement de la maladie d'Alzheimer, grâce à un double mécanisme d'amélioration cognitive et de neuroprotection.



Stellantis a dévoilé lundi la composition de sa nouvelle équipe dirigeante, alors qu'Antonio Filosa prend officiellement ses fonctions de directeur général aujourd'hui.



Enfin, Carmat a fait état vendredi soir d'une situation financière 'critique' et d'un risque d'une cessation de paiements dès la fin du mois, une annonce qui rendait son titre incotable à la Bourse de Paris lundi matin.







