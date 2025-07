CAC 40: s'approche des 7900 pts, tiré par EssilorLuxottica et Air Liquide information fournie par Cercle Finance • 29/07/2025 à 11:00









(Zonebourse.com) - La Bourse de Paris gagne plus de 1 % ce matin, autour des 7 885 points, tirée par EssilorLuxottica (+6,3 %) et Air Liquide (+2,5 %), alors que ces deux sociétés ont publié leurs résultats trimestriels respectivement hier soir et ce matin (voir plus bas).

Les investisseurs digèrent encore l'accord USA/UE annoncé la veille et prendront connaissance demain des décisions de la Fed en matière de politique monétaire après sa réunion stratégique.

Si un maintien des taux est très largement attendu (à hauteur de 97 % à en croire l'outil FedWatch du CME), les intervenants seront surtout attentifs à la tonalité du discours de Jerome Powell, le président de l'institution.



Alors que l'environnement politique se fait de plus en plus pesant aux États-Unis et que Donald Trump réclame à cor et à cris des baisses de taux, la pression reposant sur les épaules de Jerome Powell n'a sans doute jamais été aussi forte.



Deux membres du Comité de politique monétaire (FOMC) de la banque centrale, Christopher Waller et Michelle Bowman, pourraient ainsi se prononcer contre le 'statu quo' et demander une baisse de taux.



'La Fed reste prudente et dépendante des données', rappelle Paolo Zanghieri, économiste senior chez Generali Investments, qui met en évidence les signaux économiques mitigés envoyés par l'économie américaine.



'Si nous continuons de tabler sur une baisse des taux en septembre, la voie à suivre dépendra de l'évolution de l'inflation, de la dynamique du marché du travail et des développements économiques mondiaux', ajoute-t-il.



'Les acteurs du marché devraient se préparer à une volatilité persistante et suivre de près les données à venir', prévient l'analyste.

En plus de l'attente du verdict de la Fed, qui incite à rester sur la défensive, les investisseurs se préparent à digérer une nouvelle salve de résultats d'entreprises.



En Europe, Air Liquide, Amundi, AstraZeneca, ING, Orange et Philips figurent parmi les nombreuses sociétés ayant publié leurs comptes ce matin.

La saison des résultats du deuxième trimestre a été mitigée jusqu'à présent sur le Vieux Continent, marquée à la fois par le récent renchérissement de l'euro et la morosité de la croissance.



Ceux de Boeing, Merck, P&G, UPS et Spotify tomberont ensuite à Wall Street à la mi-journée.



Par ailleurs, les investisseurs seront attentifs aujourd'hui à quelques indicateurs, dont l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board, qui devrait rester bien orienté.



Le dernier rapport 'Jolts' (Job Openings and Labor Turnover Survey) du Département du Travail sera également suivi à trois jours de la parution des chiffres officiels de l'emploi pour le mois de juillet.



Sur le compartiment obligataire, les T-Bonds US à 10 ans évoluent à 4,41 % (-2 pts), le Bund de même échéance à 2,7 % (+1 pt) et l'OAT à 3,36 % (+1 pt).



Dans l'actualité des sociétés tricolores, EssilorLuxottica a enregistré un chiffre d'affaires de 14 milliards d'euros au premier semestre 2025, en hausse de 7,3 % à taux de change constants par rapport à l'année précédente. Le résultat net ajusté part du groupe atteint 1,80 milliard d'euros, en progression de 6,1 % à taux de change constants.

De son côté, Air Liquide publie un résultat net récurrent part du groupe en hausse de 9,6 % à 1,84 milliard d'euros (+10,3 % hors effet de change) pour le premier semestre 2025, et une marge opérationnelle de 19,9 %, améliorée de 100 points de base hors effet énergie.

Sur le premier semestre, Orange affiche une perte nette part du groupe de 398 millions d'euros, mais une croissance de l'EBITDAaL de 3,8 % en comparable, à plus de 5,67 milliards d'euros, et une croissance du cash-flow organique de 7,7 % à 1,67 milliard.

TF1 dévoile un résultat net part du groupe hors surtaxe exceptionnelle de 93 millions d'euros pour les six premiers mois de 2025, proche de son niveau un an auparavant, avec une marge opérationnelle courante des activités en hausse de 0,2 point à 11,9 %.





