CAC 40 : quatre actions au plus-haut que l'on peut encore acheter

La sélection du Revenu des stars de la cote qui peuvent encore monter. (© DR)

Huit des quarante valeurs membres du CAC 40 cotent à moins de 10% de leur plus-haut historique. Mais, selon nous, seulement quatre d'entre elles peuvent encore monter significativement à l'horizon d'un an. Retrouvez la sélection du Revenu de ces titres solides et dynamiques.

Malgré la crise sanitaire, le CAC 40 se défend bien. L'indice vedette de la Bourse de Paris cote seulement 3,4% en-dessous de son sommet de douze ans et demi touché à la mi-février 2020, juste avant l'expansion mondiale du coronavirus.

Pour autant, seuls huit valeurs membres du CAC 40 évoluent à moins de 10% de leur plus-haut historique, sachant que l'indice parisien reste encore éloigné de son zénith touché en ... septembre 2000 à près de 7.000 points (il a franchi la barre des 5.900 points hier).

Les entreprises qui ont été capables de ce tour de force évoluent le plus souvent dans l'univers du luxe au sens large (LVMH, Hermès International, L'Oréal, Pernod Ricard) et de la technologie (Schneider Electric, Teleperformance).

On peut également citer Michelin dans le secteur automobile, et Essilorluxottica, qui est à la frontière de la santé et de la consommation. Peut-on encore favoriser ces actions qui défient la gravité boursière ? La réponse est nuancée.

La rédaction du Revenu n'est pas à l'achat sur quatre d'entre elles mais nous recommandons de continuer à plébisciter les quatre autres actions du CAC 40 qui sont proches de leurs records. Tour d'horizon de ces valeurs à acheter dont le potentiel d'appréciation est