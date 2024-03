CAC 40 au plus haut : comment investir ?

(Crédits photo : Adobe Stock - Peshkova )

Atteignant des sommets historiques, le CAC 40 reflète non seulement la santé des quarante plus grandes entreprises cotées en Bourse en France, mais aussi les tendances et les aspirations d'une économie française en constante évolution.

Découvrez notre analyse fondamentale et techniques de l'indice CAC 40. Pourquoi le CAC 40 a atteint des niveaux records inédits en Bourse ? Quelles perspectives pour le CAC 40 pour la suite de l'année 2024 ? Comment investir dans le CAC 40 en 2024 ?

Pourquoi le CAC 40 a atteint les 8 000 points ?

Dans une tendance haussière impressionnante, le CAC 40 a franchi la barre psychologique des 8 000 points, suscitant un fort intérêt de la part des investisseurs et des analystes. Cette ascension de l'indice phare de la place parisienne s'explique par un concours de circonstances favorables. En premier lieu, les entreprises du CAC 40, qui sont les fleurons de l'économie française, ont dévoilé des résultats financiers très positifs pour 2023, témoignant d'une croissance soutenue des bénéfices annuels.

Par ailleurs, l'engouement pour les nouvelles technologies et l'intérêt pour l'intelligence artificielle a insufflé un vent d'optimisme chez les investisseurs du monde entier, anticipant une révolution industrielle imminente, sans oublier l'anticipation d'un assouplissement monétaire par les banques centrales qui laisse présager une diminution des taux d'intérêt directeurs courant 2024, et donc du poids de l'endettement pour les entreprises de croissance, renforçant ainsi l'attrait pour les actions en Bourse au détriment des obligations.

Il convient cependant de nuancer cette performance car le franchissement du seuil symbolique de 8 000 points par le CAC 40 ne reflète pas forcément la vigueur économique du pays dans son ensemble, mais plutôt une conjoncture de marché particulière. Par exemple, la croissance n'est pas encore vraiment au rendez-vous en France en 2024, alors qu'il s'agit d'un élément pourtant crucial pour espérer une hausse durable des marchés boursiers.

Malgré tout, cet exploit boursier du CAC 40 marque un chapitre historique pour les actionnaires sur l'indice parisien, et confirme la confiance des investisseurs dans le dynamisme économique à venir.

Le CAC 40 peut-il poursuivre sa hausse en 2024 ?

La question que tout le monde se pose maintenant, c'est de savoir si cette tendance haussière du CAC 40 peut se maintenir tout au long de l'année 2024.

Depuis le 1er janvier 2024, le CAC 40 a déjà enregistré une performance de + 6,46 %, ce qui représente quasiment la performance moyenne annuelle de l'indice au cours des dernières décennies, mais seulement un peu plus d'un tiers de la performance du CAC 40 en 2023.

Si l'indice CAC 40 a montré un léger signe de faiblesse au cours des 15 premiers jours de l'année 2024 avec une baisse de -2,50 %, depuis, les cours du CAC 40 n'ont fait que grimper jusqu'à aujourd'hui : une hausse de plus de 10 % depuis le 18 janvier 2024 qui efface la contreperformance du début d'année 2024 et les potentielles inquiétudes naissantes chez les investisseurs durant les premiers jours de l'année 2024.

Analyse graphique du CAC 40 du 1er janvier au 11 mars 2024

Si l'on analyse la performance historique du CAC 40 sur les dernières décennies, on pourrait être tenté de conclure que l'indice CAC 40 a atteint un plafond et que les marchés pourraient ne pas monter beaucoup plus haut d'ici la fin de l'année 2024. Cette perspective prend en compte les cycles économiques passés et les seuils de résistance historiques. Cependant, en se focalisant sur les performances récentes, notamment celles observées l'année dernière sur le CAC 40, et même sur le Nasdaq, on constate une dynamique qui pourrait suggérer un potentiel de hausse subsistant. Les innovations technologiques (IA) et la baisse des taux d'intérêt par la BCE courant 2024 sont des facteurs qui pourraient continuer à propulser les marchés vers de nouveaux sommets. Ainsi, tout en restant conscients des enseignements du passé, il est crucial de considérer le contexte actuel et les tendances émergentes qui pourraient redéfinir les attentes et les possibilités de croissance future.

Quels cours du CAC 40 en 2024 ? Nos prévisions

Après une année 2023 et un début d'année 2024 dynamiques, marquées par une hausse significative de l'indice CAC 40, les investisseurs s'interrogent sur la capacité de l'indice CAC 40 à poursuivre sur cette lancée durant le reste de l'année 2024. Découvrez notre analyse technique et graphique du CAC 40 avec notre avis sur le CAC 40 pour les mois à venir.

Analyse technique de l'indice CAC 40 en 2024

C'est toujours un exercice difficile de prévoir avec l'analyse technique jusqu'où les cours peuvent monter quand les prix se situent sur des plus hauts historiques. En l'absence de résistances techniques, il faudra se fier aux canaux de tendances pour définir un objectif de prix.

Ainsi, en suivant le canal de tendance haussier sur les prochains mois, un objectif pour le CAC 40 à 8 300 points en cas de poursuite de la hausse est plausible. Notons qu'il faudrait idéalement attendre un retour de l'indice CAC 40 sur le support à 7 980 points avant d'initier un éventuel achat sur le CAC 40.

Analyse graphique du CAC 40 en 2024

Dans le cas d'une cassure du niveau de support à 7 980 points, il faudrait se préparer à une forte correction pouvant entraîner l'indice CAC 40 jusqu'à 7 600 points. Notons toutefois que le bas du canal de tendance, autour des 7 800 points, devrait freiner la potentielle baisse du CAC 40, voire même engendrer un retour possible de la hausse.

CAC 40 à son plus haut : comment investir ?

De nombreux investisseurs hésitent à investir quand les indices sont sur des plus hauts historiques, craignant (à juste titre) l'arrivée d'une correction des prix. Il faut donc prendre en compte le contexte, et si l'on doit se positionner en bourse sur un plus haut, adapter sa façon de faire. Voici 2 possibilités selon le profil d'investisseur.

Trader la baisse du CAC 40 à court terme

Pour spéculer sur la baisse du CAC 40 à court terme, les traders peuvent opter pour les contrats à terme, les turbos put ou encore les ETF inversés (ETF bear). Ces méthodes offrent un potentiel de profit dans un marché baissier et permettent de se couvrir contre les pertes potentielles sur des investissements en actions françaises cotées au CAC 40.

Cependant, ces méthodes pour anticiper la baisse du CAC 40 comportent des risques significatifs, notamment des pertes potentiellement illimitées, avec la vente à découvert par exemple. De plus, la volatilité du marché peut rapidement renverser les tendances, et les coûts associés au trading tels que les intérêts sur les emprunts peuvent éroder les gains rapidement. Une compréhension approfondie des mécanismes et des risques est cruciale avant de s'engager dans ces stratégies de trading à la baisse.

Investir dans le CAC 40 avec une stratégie de Dollar Cost Averaging (DCA)

Quand le CAC 40 est à un niveau élevé, investir dans l'indice CAC 40 via une stratégie de Dollar Cost Averaging (DCA) peut être considéré via un compte titres par exemple. Le Dollar Cost Averaging (DCA) consiste à investir régulièrement une somme fixe dans l'indice CAC 40, permettant ainsi de lisser le prix d'achat moyen sur le long terme. Cette approche de versement programmé présente l'avantage de réduire le risque d'acheter au plus haut l'indice CAC 40, car elle implique l'achat de titres à différents niveaux de prix, ce qui peut potentiellement diminuer le risque global du portefeuille boursier. De plus, la stratégie DCA est accessible et peut être automatisée dans le cadre d'un plan d'investissement, ce qui convient aux investisseurs qui préfèrent une approche passive des marchés.

Cependant, cette méthode de plan d'investissement a aussi ses inconvénients. Le DCA ne permet pas de maximiser les performances du CAC 40 puisque cette technique ne capitalise pas sur les périodes de baisse significative des prix pour acheter plus de titres (sauf dans le cas d'une approche de DCA dynamique). Enfin, la stratégie DCA peut être moins performante avec un CAC 40 en constante hausse, car elle implique l'achat de titres à des prix progressivement plus élevés.

