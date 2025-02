Câbles: Nexans annonce une hausse de 27% son bénéfice net en 2024

Usine Nexans à Lens ( AFP / DENIS CHARLET )

Le groupe de câbles français Nexans , deuxième mondial derrière l'italien Prysmian, a annoncé mercredi une hausse de 27% de son bénéfice net en 2024, à 283 millions d'euros, terminant son premier plan stratégique 2021-24 "au-dessus de ses espérances de 2021", selon son directeur général Christopher Guérin.

Après un recentrage ces quatre dernières années des activités du groupe sur l'électrification du monde et sur ses clients les plus rentables, "Nexans est engagé en pleine forme pour le marathon de 2028", une période qui correspond au nouveau plan stratégique lancé en novembre 2024, a déclaré M. Guérin à la presse.

L'an dernier, Nexans a réalisé un chiffre d'affaires en hausse de près de 10% à 8,5 milliards d'euros.

En retenant un prix moyen standard de 5.000 euros par tonne de cuivre et de 1.200 euros pour une tonne d'aluminium sur l'année, méthode retenue depuis plusieurs années par le groupe pour neutraliser l'effet des variations des cours des métaux non ferreux et mesurer l'évolution réelle de l'activité, le chiffre d'affaires "constant" de Nexans affiche une hausse de 8,7%, à 7,1 milliards d'euros.

L'électrification représente désormais 64,5% du chiffre d'affaires, à 5,5 milliards d'euros (+23% par rapport à 2023). La croissance vient surtout de l'extension des capacités de l'usine de Halden en Norvège.

Pour 2025, le groupe prévoit de réaliser un ebitda (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) ajusté, "compris entre 770 et 850 millions d'euros" et un flux de trésorerie disponible "entre 225 et 325 millions d'euros".