CABASSE GROUP : PROJET DE DIVIDENDE EXCEPTIONNEL PAR LA DISTRIBUTION D'ACTIONS ET DE COTATION SUR EURONEXT GROWTH DE LA FILIALE CABASSE, MARQUE HISTORIQUE DE L'AUDIO HAUTE-FIDÉLITE DE LUXE

PROJET DE DIVIDENDE EXCEPTIONNEL PAR LA DISTRIBUTION D'ACTIONS ET DE COTATION SUR EURONEXT GROWTH DE LA FILIALE CABASSE, MARQUE HISTORIQUE DE L'AUDIO HAUTE-FIDÉLITE DE LUXE

Un acteur français des solutions audio connectées haute-fidélité, marque iconique de l'audio haut-de-gamme (Luxury Audio)

Succès de la stratégie déployée depuis 2018 et des solutions wireless [1] sur le marché porteur des systèmes audio haute-fidélité de luxe : +74% de croissance cumulée en 2020 et 2021

Objectifs : +15% de croissance annuelle moyenne sur la période 2021-2025 et 15% marge d'EBITDA à moyen terme

PARITÉ DE DISTRIBUTION PROPOSÉE : 1 ACTION CABASSE, D'UNE VALEUR COMPTABLE DE 9,42 €, POUR 5 ACTIONS CABASSE GROUP

Projet de distribution en nature de 50,10% du capital social de Cabasse aux actionnaires de Cabasse Group

Demande d'inscription des actions Cabasse sur le marché Euronext Growth à Paris

Proposition de changement de dénomination sociale de Cabasse Group en VEOM Group

Cabasse Group (Euronext Growth - FR0013530102 - ALCG) , groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (maison intelligente), annonce soumettre à ses actionnaires un projet de distribution exceptionnelle en nature de 50,1% des actions composant le capital social de sa filiale Cabasse, société française d'audio haute-fidélité de luxe, et une demande d'admission des actions de Cabasse sur le marché Euronext Growth d'Euronext Paris, sous réserve des conditions de marché et de l'accord d'Euronext Paris sur le document d'information établi par la société Cabasse pour cette opération.

Alain Molinié, Président - Directeur général de Cabasse Group, déclare :

« Huit ans après son intégration, fort de son savoir-faire historique en ingénierie acoustique et amplification enrichi par celui du Groupe en matière de logiciel et technologies de connectivité, Cabasse est désormais une référence sur le marché de l'audio connecté de luxe.

Cette évolution, portée par l'arrivée récente des formats Hi-Res (haute résolution) qui permettent désormais l'écoute de musique dématérialisée sur des systèmes audio wireless haut-de-gamme, est le fruit du travail de nos équipes (transformation industrielle, refonte commerciale, innovation produits) et a nécessité près de 12 M€ d'investissements. Les résultats sont là : grâce au succès de la gamme THE PEARL COLLECTION lancée en 2018, la plus importante du marché avec une collection de 9 systèmes d'enceintes actives connectées haute-résolution, Cabasse a enregistré un chiffre d'affaires en hausse de +80% sur la période 2015-2021 et a réalisé une marge d'EBITDA [2] de l'ordre de 5% en 2021 (contre -30% au moment de l'acquisition).

Désormais, Cabasse a tous les atouts pour poursuivre son développement de manière indépendante. Cette autonomie fait d'autant plus sens que les deux activités du Groupe ont aujourd'hui des modèles économiques propres et des stratégies distinctes.

Chacon - DIO Home adresse des solutions technologiques pour la « Smart Home » (domotique, équipements de vidéo et de sécurité, accessoires électriques, etc.) tournées vers le marché grand public de la rénovation de l'habitat, et distribuées au sein d'enseignes de grande distribution, conduisant à des marges d'EBITDA comprises entre 5% et 10% chez les principaux acteurs du secteur.

Cabasse jouit d'un positionnement tourné vers le luxe, avec une marque mythique concevant et fabriquant des solutions audio haute-fidélité haut-de-gamme distribuées par des réseaux et revendeurs spécialisés. Les marges d'EBITDA des principaux acteurs de ce marché se situent entre 10 et 20%.

Fort de ce constat, l'objectif à travers cette opération est de mieux rendre compte et surtout de mieux valoriser la stratégie et les développements de chaque entité en leur donnant une identité indépendante.

Avec VEOM Group (nouvelle dénomination sociale proposée pour Cabasse Group), un véhicule pour accompagner le développement du marché du Smart living et l'évolution des modes de vie à travers les technologies pour la Smart Home.

A travers Cabasse, un pure-player de l'audio haute-fidélité de luxe parfaitement positionné pour tirer parti de l'essor des technologies wireless 1 sur le marché porteur du Luxury Home Audio. »

Cabasse : la transition réussie d'un spécialiste français de l'acoustique vers les systèmes audio connectés haute-fidélité

Entreprise créée par Georges Cabasse en 1950, Cabasse est un spécialiste français de l'acoustique qui conçoit et commercialise des solutions audio haute-fidélité (enceintes connectées et passives, amplificateurs, etc.) destinées aux passionnés de musique, fruit de 70 années d'innovation et d'ingénierie acoustique.

Marque iconique dans l'univers de l'audio, Cabasse s'est toujours attaché à rechercher une parfaite restitution de la musique et des sons sans aucune altération, coloration ou distorsion. La société a déposé de nombreux brevets dans les technologies de l'acoustique, du traitement du signal et de la connectivité dans un seul et unique dessein : une signature sonore unique, dynamique, naturelle, spacieuse et précise.

Les ingénieurs R&D et acousticiens de Cabasse conçoivent des systèmes audio les plus avancés technologiquement pour satisfaire les audiophiles les plus exigeants. Une offre très large d'enceintes, prestigieuses, classiques, Home-Cinéma ou encastrables permet de satisfaire tous les besoins. Équipées de hauts parleurs coaxiaux, fruits de l'innovation Cabasse, ces enceintes offrent une restitution de la musique sans égal pour toujours plus de plaisir d'écoute et d'émotions acoustiques. Aboutissement de plus de 70 ans d'innovation et de recherche de l'excellence, Cabasse a lancé depuis 2018 la gamme THE PEARL, la collection d'enceintes actives connectées haute-résolution la plus complète du marché.

Succès de la gamme THE PEARL : +32% de croissance annuelle moyenne de l'activité sur 2019-2021

Acquis en 2014 par Cabasse Group, Cabasse a opéré une profonde transformation industrielle au cours des dernières années : innovations portées par les solutions logicielles de connectivité, process de design alliant esthétisme et performance acoustique, etc. Cabasse s'appuie sur la base industrielle de Cabasse Group en Asie (Singapour) et sur son outil de production « Made in France », situé à Brest, pour les enceintes haut-de-gamme.

La société a également opéré une transformation commerciale avec une refonte de son réseau de distribution en France, au sein de magasins revendeurs spécialisés d'audio haut-de-gamme, et depuis 2020 la signature de nouveaux contrats de distribution à l'international (Canada, Corée du Sud, Etats-Unis, Royaume-Uni, Australie, etc.).

Avec le succès de THE PEARL COLLECTION lancée en 2018, Cabasse est désormais entré dans une phase de forte croissance, avec un chiffre d'affaires passé de 6,3 M€ en 2019 à 11,0 M€ en 2021 (+28% de croissance en 2020 et +36% en 2021). Grâce à la transformation menée et à cette activité soutenue, la marge d'EBITDA est passée de -13% en 2019 à +5% en 2021.

Ambition : figurer parmi les leaders mondiaux du marché du Luxury Wireless Home Audio

Au sein du marché mondial du Luxury Home Audio (~1,1 Mds$ en 2020 et estimé à ~1,4 Mds$ en 2028 [3] ), Cabasse vise de figurer dans les leaders mondiaux sur le segment Wireless (connecté). Concentrant environ 10% des ventes du marché du Luxury Home Audio en 2020 (soit environ ~100 M$), la part des solutions Wireless devrait avoisiner environ 35% à l'horizon 2028 (soit environ ~500 M$).

En s'appuyant sur sa gamme de solutions audio connectées de luxe et haute-résolution la plus large du marché (THE PEARL COLLECTION) et en poursuivant l'accroissement de ses parts de marché à l'export (38% de l'activité réalisée à l'international en 2021), Cabasse vise à figurer, à l'horizon 2025, parmi les entreprises leader de ce marché en forte croissance.

Cette ambition est matérialisée à travers deux objectifs : une croissance annuelle moyenne supérieure à +15% sur la période 2021-2025 et une marge d'EBITDA normative de 15% à moyen terme.

Principales modalités du projet de distribution des actions Cabasse aux actionnaires de Cabasse Group

Le Conseil d'administration de Cabasse Group proposera à ses actionnaires, lors de l'assemblée générale mixte convoquée le 21 novembre 2022, d'approuver une distribution exceptionnelle en nature de 50,10% des actions composant le capital social de Cabasse, à concurrence d'une (1) action Cabasse pour cinq (5) actions Cabasse Group.

Cette distribution exceptionnelle en nature d'actions Cabasse ferait l'objet d'un détachement le 28 novembre 2022 et d'une mise en paiement le 30 novembre 2022.

Les actionnaires de Cabasse Group dont les actions auront fait l'objet d'un enregistrement comptable à leur nom à la date du 29 novembre 2022, à l'issue du jour de Bourse précédant la date de détachement (c'est-à-dire après prise en compte des ordres exécutés pendant la journée du 25 novembre 2022, quand bien même le règlement-livraison de ces ordres interviendrait le 29 novembre 2022) se verraient attribuer les actions Cabasse.

Les actions auto-détenues par Cabasse Group ne seront pas éligibles à la distribution d'actions Cabasse.

La valeur des actions Cabasse qui seraient attribuées est évaluée à 9,42 € par action, soit une valorisation de la société de 9,7 M€ sur la base de la valeur comptable des titres de Cabasse dans les comptes de Cabasse Group au 30 juin 2022. Cette évaluation a fait l'objet d'une expertise indépendante.

Les droits formant rompus ne seront ni négociables ni cessibles. En conséquence, lorsque l'attribution à laquelle un actionnaire de Cabasse Group aurait droit par application de la parité retenue ne sera pas un nombre entier d'actions Cabasse, l'actionnaire recevra le nombre d'actions Cabasse immédiatement inférieur, complété par le versement d'une soulte en espèces.

Il est prévu que les actions Cabasse fassent l'objet, simultanément à leur distribution, d'une inscription sur le système multilatéral de négociations Euronext Growth d'Euronext Paris, sous réserve de l'accord d'Euronext Paris et des conditions de marché favorables.

Le régime fiscal de la distribution en nature est décrit dans le texte des résolutions proposées à l'assemblée générale mixte, disponible sur le site internet de la Société ( www.cabassegroup-bourse.com ), rubrique Assemblées.

La participation de Cabasse Group au capital de Cabasse passerait ainsi de 99,99% du capital social avant l'opération à 49,9% du capital social à l'issue de l'opération. Le reste du capital serait détenu par les actionnaires de référence [4] de Cabasse Group pour 11,9% et le flottant s'établirait à 38,2%.

L'avis de réunion pour l'assemblée générale mixte des actionnaires de Cabasse Group du 21 novembre 2022 est paru au BALO le 17 octobre 2022, et est également disponible sur le site Internet de la Société ( www.cabassegroup-bourse.com ), rubrique Assemblées.

Changement de dénomination sociale de Cabasse Group en VEOM Group

Au cours de l'assemblée générale mixte du 21 novembre 2021, il sera également soumis au vote des actionnaires un changement de dénomination sociale de Cabasse Group, qui serait rebaptisé VEOM Group.

Post opération, VEOM Group conserverait 49,9% de Cabasse et poursuivra le développement de ses deux divisions dédiées au Smart Living :

la division Chacon & DIO Home dédiée aux solutions technologiques pour la Smart Home (domotique, équipements de vidéo et de sécurité, accessoires électriques, etc.) ;

dédiée aux solutions technologiques pour la Smart Home (domotique, équipements de vidéo et de sécurité, accessoires électriques, etc.) ; la division Home & Technologies , commercialisant des solutions de connectivité et la plateforme logicielle Smart Home Business Platform .

Le code mnémonique deviendrait ALVG, en lieu et place de ALCG. Le code ISIN des actions VEOM Group serait inchangé : FR0013530102.

A la suite de l'annonce du projet de distribution exceptionnelle en nature d'actions Cabasse aux actionnaires de Cabasse Group, le contrat de liquidité conclu avec la société de Bourse Gilbert Dupont est suspendu à compter du 17 octobre 2022 jusqu'à nouvel ordre.

A propos de Cabasse

Cabasse, entreprise française créée en 1950 par Georges Cabasse, s'est depuis toujours attachée à rechercher une parfaite restitution de la musique et des sons sans aucune altération, coloration ou distorsion. Poussée par la recherche et le souhait de sans cesse innover, Cabasse a inventé et développé la technologie des haut-parleurs coaxiaux. Cette dernière permet de loger plusieurs haut-parleurs dans un petit espace, pour offrir aux mélomanes et amateurs de musique l'essence et le frisson d'un son pur.

Depuis 2014, Cabasse est détenue par Cabasse Group, groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (Maison intelligente), pionnier du multi-room et des technologies de streaming DLNA/UPnP.

La société propose notamment une gamme complète de systèmes connectés haute résolution alliant le meilleur des technologies logicielles de streaming au meilleur de l'acoustique, devenant ainsi une référence sur le marché dynamique de l'audio connecté haute-fidélité haut de gamme.

Plus d'informations sur Cabasse.com

A propos de Cabasse Group

Cabasse Group est un groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (Maison intelligente).

Le groupe est présent sur les segments les plus dynamiques du marché de la Smart Home : l'audio haute-fidélité, sous la marque Cabasse, la domotique et les solutions pour le confort de la maison, sous la marque Dio, et les équipements de vidéo-sécurité et les accessoires électriques sous la marque Chacon.

Le groupe présente une forte complémentarité de ses marques, des synergies technologiques basées sur sa plateforme logicielle Smart Home Business Platform , et une combinaison de savoir-faire produits, industriels et commerciaux, avec pour ambition de démocratiser la maison intelligente auprès des foyers.

Cabasse Group bénéficie d'une organisation mondiale établie, avec une présence en France (Montpellier et Brest), en Belgique (Bruxelles), aux États-Unis (Palo Alto) et une filiale industrielle à Singapour.

Coté sur Euronext Growth à Paris, Cabasse Group a été reconnu à plusieurs reprises parmi les sociétés French Tech en hyper croissance.

Libellé : Cabasse Group

Code ISIN : FR0013530102

Nombre d'actions composant le capital social : 2 577 033

Plus d'informations sur Cabassegroup.com - Twitter : @Cabasse_Group - Facebook : /Cabasseofficiel - /Chacon.DiO.France

Avertissement

Le présent communiqué de presse contient des indications sur les perspectives et axes de développement de Cabasse Group et de Cabasse. Ces indications sont parfois identifiées par l'utilisation du futur, du conditionnel et de termes à caractère prospectif tels que "penser", avoir pour objectif de", s'attendre à", "entendre", "estimer", "croire", "devoir", "pourrait", "souhaite" ou, le cas échéant, la forme négative de ces termes ou toute autre variante ou expression similaire. Ces informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces informations sont fondées sur des données, des hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par Cabasse Group et Cabasse. Elles sont susceptibles d'évoluer ou d'être modifiées en raison des incertitudes liés notamment à l'environnement économique, financier, concurrentiel et réglementaire. Ces informations contiennent des données relatives aux intentions, estimations et objectifs de Cabasse Group et de Cabasse concernant, notamment, le marché, la stratégie, la croissance, les résultats, la situation financière et la trésorerie de Cabasse Group et de Cabasse. Les informations prospectives mentionnées dans le présent communiqué de presse sont données uniquement à la date du présent communiqué. Cabasse Group et Cabasse ne prennent aucun engagement de publier des mises à jour des informations contenues dans le présent communiqué, excepté dans le cadre de toute obligations légale ou réglementaire qui leur serait applicable. Cabasse Group et Cabasse opèrent dans un environnement concurrentiel en évolution rapide ; elles ne peuvent donc pas être en mesure d'anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d'affecter leur activité, leur impact potentiel sur leur activité ou encore dans quelle mesure la matérialisation d'un risque ou d'une combinaison de risques pourrait avoir des résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute information prospective, étant rappelé qu'aucune de ces informations prospectives ne constituent une garantie de résultats réels.

Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens du règlement (UE) n°2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 (le « Règlement Prospectus »). Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre d'achat ou de souscription ou comme destiné à solliciter l'intérêt du public en vue d'une opération par offre au public.

[1] connectivité sans-fil

[2] L'EBITDA est défini par le résultat d'exploitation, excluant les dotations aux amortissements des immobilisations et incluant le crédit d'impôt recherche (CIR).

[3] Sources : Futuresource Consulting CY (2020), Cabasse

[4] Fondateurs + Management + Administrateurs + Investisseurs historiques

