CABASSE : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2022

Plouzané, le 9 janvier 2023 – 18h00 – Au titre du contrat de liquidité confié par la société Cabasse (Euronext Growth® Paris – FR001400DIY6 – ALCAB) , société française d'audio haute-fidélité de luxe, à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 3 838

Solde en espèces : 50 000 €

Au cours du 2 nd semestre, il a été négocié un total de :

ACHAT 7 315 titres 71 843,87 € 229 transactions VENTE 3 236 titres 28 861,08 € 91 transactions

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 0

Solde en espèces: 50 000,00 €

À PROPOS DE CABASSE

Créé par Georges Cabasse en 1950, Cabasse est un spécialiste français de l'acoustique qui conçoit et commercialise

des solutions audio haute-fidélité (enceintes connectées et passives, amplificateurs, etc.) destinées aux passionnés de musique. Équipées des fameux haut-parleurs coaxiaux, ces solutions audio de luxe permettent une restitution du son et

de la musique sans égal.

Aboutissement de plus de 70 années d'innovation et d'ingénierie acoustique, Cabasse a lancé depuis 2018 la gamme THE PEARL, véritable collection d'enceintes actives connectées haute-résolution la plus complète du marché mondial du Luxury Home Audio . Avec le succès de cette gamme, Cabasse est désormais entré dans une phase de forte croissance, avec un chiffre d'affaires passé de 6,3 M€ en 2019 à 11,0 M€ en 2021, soit une croissance annuelle moyenne de l'activité de +32% au cours des deux derniers exercices.

Cabasse est détenu à 42,27% par VEOM Group (Euronext Growth - FR0013530102 - ALCG), groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (maison intelligente), pionnier du multi-room et des technologies de streaming.

Les actions Cabasse sont cotées sur Euronext Growth® à Paris sous le code ISIN FR001400DIY6 et le code mnémonique ALCAB. Le code ISIN FR001400DJD8 est un code ISIN secondaire créé afin d'identifier les bénéficiaires des BSA FIDÉLITÉ

à l'issue de la période de détention de 12 mois à compter de la date du règlement livraison des actions nouvelles relatives à l'augmentation de capital (soit le 5 décembre 2022).

Plus d'informations sur Cabasse.com .

CABASSE

Alain Molinié

Président-Directeur général ACTUS

Relations investisseurs

Mathieu Omnes

Tél. : + 33 (0)1 53 67 36 92

momnes@actus.fr ACTUS

Relations presse

Amaury Dugast

Tél. : + 33 (0)1 53 67 36 74

adugast@actus.fr

ANNEXE

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 229 7 315 71 843,87 91 3 236 28 861,08 28/11/2022 0 0 0 0 0 0 29/11/2022 0 579 7028,54 0 0 0 30/11/2022 0 0 0 0 0 0 01/12/2022 1 0 0 9 0 0 02/12/2022 0 1158 14275,13 0 25 370,02 05/12/2022 33 603 5957,28 0 0 0 06/12/2022 0 524 5020,13 0 274 2658,95 07/12/2022 26 321 3044,17 6 419 3991,23 08/12/2022 7 227 2153,84 8 184 1754,73 09/12/2022 9 154 1456,61 6 62 588,28 12/12/2022 0 58 549,96 0 267 2552,25 13/12/2022 16 833 7871,27 3 117 1110,33 14/12/2022 22 465 4385 14 470 4525,68 15/12/2022 25 597 5615,26 1 12 115,44 16/12/2022 20 226 1969,3 15 219 1937,95 19/12/2022 16 328 2819,16 0 0 0 20/12/2022 0 94 735,26 0 255 2009,58 21/12/2022 4 50 379,25 7 82 623,68 22/12/2022 10 117 891,86 4 50 384,74 23/12/2022 7 67 512,06 3 58 444,45 26/12/2022 0 0 0 0 0 0 27/12/2022 0 76 606,02 0 365 2836,45 28/12/2022 16 414 3237,23 3 125 993,24 29/12/2022 0 0 0 10 182 1409,48 30/12/2022 17 424 3336,54 2 70 554,6

