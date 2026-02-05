 Aller au contenu principal
CA annuel en baisse pour Guerbet, pénalisé par son site de Raleigh (USA)
information fournie par Zonebourse 05/02/2026 à 18:26

Le spécialiste des produits de contraste publie un chiffre d'affaires annuel en repli de 3,5% à périmètre comparable. Le groupe confirme néanmoins sa marge d'EBITDA et relève son objectif de cash-flow libre.

En 2025, Guerbet a réalisé un chiffre d'affaires de 786,4 millions d'euros, en baisse de 3,5% à taux de change constant et périmètre comparable. Cette évolution reflète une activité contrastée selon les trimestres et les zones géographiques, notamment une fin d'année pénalisée par les difficultés rencontrées sur le site industriel de Raleigh, aux États-Unis.

La division Imagerie Diagnostique, qui représente l'essentiel des ventes du groupe, enregistre un repli de 5,3% (en comparable) à 678,2 MEUR, avec un recul marqué dans les rayons X (-7,2% en comparable) et plus modéré pour l'IRM (-1,9% en comparable). En revanche, l'Imagerie Interventionnelle progresse de 9,7% en comparable, soutenue par la demande pour le Lipiodol en embolisation vasculaire.

Sur le plan régional et en données comparables, les ventes ont baissé de 2,5% en EMEA, de 3,8% sur le continent américain et de 4,8% en Asie.

Le groupe confirme sa fourchette de marge d'EBITDA retraité entre 10,5% et 12% pour l'exercice, hors coûts exceptionnels. Il revoit également à la hausse sa prévision de free cash-flow, désormais attendu positif (contre une fourchette initiale entre -5 MEUR et -15 MEUR), grâce à une amélioration significative du délai moyen de paiement des clients.

Guerbet anticipe toutefois un impact négatif sur le chiffre d'affaires, la rentabilité et la génération de trésorerie en raison de la poursuite du plan de remise en conformité du site de Raleigh, conformément aux demandes de la FDA. Une première estimation chiffrée sera communiquée lors des résultats annuels le 11 mars 2026.

