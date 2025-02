C8 et NRJ 12 exclues de la TNT à partir du 1er mars

(AOF) - Le Conseil d'Etat a confirmé ce mercredi la validité de la décision de l’Arcom retirant à C8 et NRJ 12 leur fréquence TNT. Les deux chaînes disparaîtront comme prévu à partir du 1er mars et seront remplacées, à compter du 6 juin, par LCP/Public Sénat (canal 8) et Gulli (canal 12). Le groupe Canal +, propriétaire de C8, a déploré la décision de la plus haute juridiction administrative, conduisant à "une éviction pure et simple de la chaîne C8, installée dans le paysage audiovisuel depuis près de 20 ans et réunissant chaque jour plus de 9 millions de téléspectateurs cumulés".

"Un écosystème tout entier se retrouve sacrifié au regard des enjeux économiques, sociaux et concurrentiels engendrés. Près de 400 collaborateurs et prestataires de C8 s'apprêtent à perdre leur emploi ou à le voir menacé", poursuit dans un communiqué le groupe présidé par Maxime Saada.