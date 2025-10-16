C4 Therapeutics se redresse après une offre d'actions à prime de 125 millions de dollars

** Les actions de C4 Therapeutics CCCC.O ont augmenté de 25 % à 2,78 $ jeudi, après que la société ait levé des fonds avec une prime

** La société biopharmaceutique basée dans le Massachusetts a déclaré jeudi () avoir vendu environ 50,6 millions d'actions, y compris environ 28,7 millions de bons de souscription préfinancés, à un groupe restreint d'investisseurs pour un montant brut de 125 millions de dollars

** Le prix d'offre combiné de 2,47 $ se compare à la dernière vente de l'action de 2,22 $ le mercredi

** Si tous les bons de souscription d'actions et les bons de souscription préfinancés sont exercés, C4 pourrait lever environ 350 millions de dollars

** Elle a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour financer principalement les essais cliniques de son médicament, le cemsidomide, et d'autres activités de recherche et de développement

** Au début du mois, C4 a déclaré avoir conclu un partenariat avec Pfizer () PFE.N pour tester le cemsidomide avec l'elranatamab () de Pfizer chez des patients atteints de myélome multiple, un type de cancer du sang

** C4 a ~71,2 millions d'actions en circulation

** Jefferies, TD Cowen et Evercore agissent en tant que teneurs de livre conjoints pour l'offre

** Avec l'avance sur la séance, CCCC est en baisse de 23% depuis le début de l'année