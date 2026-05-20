C.H. Robinson en hausse après que Jefferies a relevé sa recommandation à « acheter » et augmenté son objectif de cours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
20 mai - ** L'action du transitaire international C.H. Robinson Worldwide CHRW progresse de près de 4 % pour s'établir à environ 179,51 $ en début de séance
** Jefferies relève la recommandation sur CHRW de « conserver » à « acheter » et augmente son objectif de cours de 195 $ à 200 $
** Ce nouvel objectif de cours implique un potentiel de hausse de 15,6 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action
** La société de courtage estime que la plateforme logistique axée sur la technologie de l'entreprise peut être multipliée par 10 avec des coûts supplémentaires faibles, ce qui contribuera à améliorer les marges et les bénéfices
** Il ajoute que l'action CHRW a sous-performé malgré des améliorations, offrant une bonne opportunité d'achat en raison de sa structure de coûts plus solide, de son potentiel de croissance et de son avantage réglementaire
** 17 des 25 courtiers attribuent à l'action la note « acheter » ou supérieure, 7 « conserver » et 1 « vendre »; leur objectif de cours médian est de 207 $ - données compilées par LSEG
** En tenant compte des fluctuations de la séance, l'action affiche une hausse de 11,6 % depuis le début de l'année
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