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C.H. Robinson en hausse après que Jefferies a relevé sa recommandation à « acheter » et augmenté son objectif de cours
information fournie par Reuters 20/05/2026 à 16:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 mai - ** L'action du transitaire international C.H. Robinson Worldwide CHRW progresse de près de 4 % pour s'établir à environ 179,51 $ en début de séance

** Jefferies relève la recommandation sur CHRW de « conserver » à « acheter » et augmente son objectif de cours de 195 $ à 200 $

** Ce nouvel objectif de cours implique un potentiel de hausse de 15,6 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** La société de courtage estime que la plateforme logistique axée sur la technologie de l'entreprise peut être multipliée par 10 avec des coûts supplémentaires faibles, ce qui contribuera à améliorer les marges et les bénéfices

** Il ajoute que l'action CHRW a sous-performé malgré des améliorations, offrant une bonne opportunité d'achat en raison de sa structure de coûts plus solide, de son potentiel de croissance et de son avantage réglementaire

** 17 des 25 courtiers attribuent à l'action la note « acheter » ou supérieure, 7 « conserver » et 1 « vendre »; leur objectif de cours médian est de 207 $ - données compilées par LSEG

** En tenant compte des fluctuations de la séance, l'action affiche une hausse de 11,6 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

C.H.ROBINSON WLD
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 20/05/2026 à 16:06:41.

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