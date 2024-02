Cette option serait sur la table "compte-tenu de la marge de manœuvre budgétaire limitée dont elle dispose". "Par rapport aux autres économies développées, c'est au Royaume-Uni que le risque de stagflation semble le plus élevé", estime le gérant.

(AOF) - "Le Royaume-Uni est la seule économie où l'inflation cœur n'est pas encore tombée significativement en dessous de son taux directeur", "alors que la croissance reste faible", relève Mario Eisenegger, gérant obligataire chez M&G Investments. "Pour ouvrir la voie à une première baisse de taux, l'inflation doit encore se modérer, ce qui rend peu probable la victoire du Royaume-Uni dans la course à la baisse", des Banques centrales conclut-il. Selon lui cependant, la BoE "pourrait procéder à des réductions ultérieures plus agressives pour soutenir la reprise économique".

C'est au Royaume-Uni que le risque de stagflation semble le plus élevé (M&G)

