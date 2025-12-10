ByteDance et Alibaba souhaiteraient commander des puces Nvidia H200 après le feu vert de Trump, selon certaines sources

ByteDance et Alibaba souhaitent acheter la puce H200 de Nvidia après le feu vert de Trump, selon certaines sources

Les entreprises technologiques chinoises s'inquiètent de l'approvisionnement en H200 et demandent des précisions à Nvidia

Des quantités très limitées de H200 sont actuellement produites

La puce H200 est bien plus puissante que toutes les autres puces vendues légalement en Chine

Les autorités chinoises pourraient demander à revoir les demandes d'achat de H200

ByteDance et Alibaba

9988.HK ont demandé à Nvidia NVDA.O d'acheter sa puissante puce d'IA H200 après que le président américain Donald Trump a déclaré qu'il autoriserait son exportation vers la Chine , ont déclaré à Reuters quatre personnes informées du dossier.

Les entreprises chinoises sont désireuses de passer de grosses commandes pour la deuxième puce d'intelligence artificielle la plus puissante de Nvidia, si Pékin leur donne le feu vert, ont dit deux de ces personnes. Cependant, elles restent préoccupées par l'approvisionnement et cherchent à obtenir des éclaircissements de la part de Nvidia, a ajouté l'une d'entre elles.

Avant la décision de Donald Trump d'autoriser l'exportation vers la Chine de la puce H200 de Nvidia fabriquée à Taïwan, le semi-conducteur d'intelligence artificielle le plus avancé qui pouvait être légalement exporté vers la Chine était le H20. Le H200 est presque six fois plus puissant que le H20.

Le gouvernement chinois n'a pas encore donné de réponse claire à l'annonce de Donald Trump sur le H200. Ces derniers mois, il a interdit aux centres de données financés par le gouvernement et aux entreprises technologiques chinoises d'acheter des puces d'IA de Nvidia, selon Reuters, ce qui a eu pour effet de réduire la part de marché de Nvidia en Chine.

The Information a rapporté mercredi que les régulateurs chinois ont réuni des représentants d'entreprises telles qu'Alibaba, ByteDance et Tencent Holdings 0700.HK et leur ont demandé d'évaluer leur demande pour le H200.

Les fonctionnaires ont dit aux entreprises qu'elles seraient bientôt informées de la décision de Pékin, a déclaré The Information, citant des sources.

Deux autres personnes familières de la chaîne d'approvisionnement de Nvidia ont déclaré que des quantités très limitées de H200 sont actuellement en production, car le géant américain des puces s'est plutôt concentré sur ses gammes Blackwell les plus avancées et Rubin à venir.

LES ACHATS CHINOIS DEVRAIENT ÊTRE DISCRETS

Les entreprises chinoises sont très intéressées par le H200, car sa capacité à former des modèles d'IA est actuellement inégalée par les équivalents nationaux qui sont plus adaptés à l'inférence, ont déclaré les sources.

Des universités chinoises d'élite, des entreprises de centres de données et des entités affiliées à l'armée chinoise ont également cherché à se procurer des puces H200 par le biais du marché gris, selon une étude de Reuters portant sur plus de 100 appels d'offres et articles universitaires.

Avant l'annonce de Donald Trump, toute personne fournissant la puce H200 à des entités chinoises aurait enfreint la loi fédérale interdisant l'envoi en Chine de processeurs d'intelligence artificielle américains au-delà d'un certain seuil de performance.

Ce revirement de politique a créé une situation inhabituelle où, en théorie, les puces d'IA de Nvidia plus anciennes et moins puissantes, telles que les A100 et H100, deux modèles populaires en Chine, sont toujours soumises aux contrôles américains à l'exportation, mais pas la H200.

Néanmoins, les entreprises chinoises s'attendent à ce que les autorités examinent les demandes d'achat et exigent qu'elles fournissent des cas d'utilisation, ont déclaré ces personnes, alors que Pékin réfléchit aux coûts et aux avantages de l'autorisation des importations de H200 à un moment où il souhaite encourager les ventes de puces d'IA fabriquées en Chine par des entreprises telles que Huawei et Cambricon.

"La formation des principaux modèles d'IA chinois repose toujours sur les cartes Nvidia", a déclaré Zhang Yuchun, directeur général des unités de solutions et d'écologie du fournisseur chinois de services en nuage SuperCloud.

"Je m'attends à ce que les principales entreprises technologiques chinoises en achètent beaucoup, même si c'est de manière discrète", a-t-il ajouté.

Interrogé sur le H200, le ministère chinois des affaires étrangères a seulement déclaré que le pays appréciait la coopération avec les États-Unis.

Le ministère a refusé de faire d'autres commentaires mercredi.