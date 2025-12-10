 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 028,57
-0,30%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

ByteDance et Alibaba souhaiteraient commander des puces Nvidia H200 après le feu vert de Trump, selon certaines sources
information fournie par Reuters 10/12/2025 à 13:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

ByteDance et Alibaba souhaitent acheter la puce H200 de Nvidia après le feu vert de Trump, selon certaines sources

*

Les entreprises technologiques chinoises s'inquiètent de l'approvisionnement en H200 et demandent des précisions à Nvidia

*

Des quantités très limitées de H200 sont actuellement produites

*

La puce H200 est bien plus puissante que toutes les autres puces vendues légalement en Chine

*

Les autorités chinoises pourraient demander à revoir les demandes d'achat de H200

(Ajoute un contexte sur les contrôles des exportations américaines et d'autres modèles de Nvidia dans les paragraphes 10 et 11)

ByteDance et Alibaba

9988.HK ont demandé à Nvidia NVDA.O d'acheter sa puissante puce d'IA H200 après que le président américain Donald Trump a déclaré qu'il autoriserait son exportation vers la Chine , ont déclaré à Reuters quatre personnes informées du dossier.

Les entreprises chinoises sont désireuses de passer de grosses commandes pour la deuxième puce d'intelligence artificielle la plus puissante de Nvidia, si Pékin leur donne le feu vert, ont dit deux de ces personnes. Cependant, elles restent préoccupées par l'approvisionnement et cherchent à obtenir des éclaircissements de la part de Nvidia, a ajouté l'une d'entre elles.

Avant la décision de Donald Trump d'autoriser l'exportation vers la Chine de la puce H200 de Nvidia fabriquée à Taïwan, le semi-conducteur d'intelligence artificielle le plus avancé qui pouvait être légalement exporté vers la Chine était le H20. Le H200 est presque six fois plus puissant que le H20.

Le gouvernement chinois n'a pas encore donné de réponse claire à l'annonce de Donald Trump sur le H200. Ces derniers mois, il a interdit aux centres de données financés par le gouvernement et aux entreprises technologiques chinoises d'acheter des puces d'IA de Nvidia, selon Reuters, ce qui a eu pour effet de réduire la part de marché de Nvidia en Chine.

The Information a rapporté mercredi que les régulateurs chinois ont réuni des représentants d'entreprises telles qu'Alibaba, ByteDance et Tencent Holdings 0700.HK et leur ont demandé d'évaluer leur demande pour le H200.

Les fonctionnaires ont dit aux entreprises qu'elles seraient bientôt informées de la décision de Pékin, a déclaré The Information, citant des sources.

Deux autres personnes familières de la chaîne d'approvisionnement de Nvidia ont déclaré que des quantités très limitées de H200 sont actuellement en production, car le géant américain des puces s'est plutôt concentré sur ses gammes Blackwell les plus avancées et Rubin à venir.

LES ACHATS CHINOIS DEVRAIENT ÊTRE DISCRETS

Les entreprises chinoises sont très intéressées par le H200, car sa capacité à former des modèles d'IA est actuellement inégalée par les équivalents nationaux qui sont plus adaptés à l'inférence, ont déclaré les sources.

Des universités chinoises d'élite, des entreprises de centres de données et des entités affiliées à l'armée chinoise ont également cherché à se procurer des puces H200 par le biais du marché gris, selon une étude de Reuters portant sur plus de 100 appels d'offres et articles universitaires.

Avant l'annonce de Donald Trump, toute personne fournissant la puce H200 à des entités chinoises aurait enfreint la loi fédérale interdisant l'envoi en Chine de processeurs d'intelligence artificielle américains au-delà d'un certain seuil de performance.

Ce revirement de politique a créé une situation inhabituelle où, en théorie, les puces d'IA de Nvidia plus anciennes et moins puissantes, telles que les A100 et H100, deux modèles populaires en Chine, sont toujours soumises aux contrôles américains à l'exportation, mais pas la H200.

Néanmoins, les entreprises chinoises s'attendent à ce que les autorités examinent les demandes d'achat et exigent qu'elles fournissent des cas d'utilisation, ont déclaré ces personnes, alors que Pékin réfléchit aux coûts et aux avantages de l'autorisation des importations de H200 à un moment où il souhaite encourager les ventes de puces d'IA fabriquées en Chine par des entreprises telles que Huawei et Cambricon.

"La formation des principaux modèles d'IA chinois repose toujours sur les cartes Nvidia", a déclaré Zhang Yuchun, directeur général des unités de solutions et d'écologie du fournisseur chinois de services en nuage SuperCloud.

"Je m'attends à ce que les principales entreprises technologiques chinoises en achètent beaucoup, même si c'est de manière discrète", a-t-il ajouté.

Interrogé sur le H200, le ministère chinois des affaires étrangères a seulement déclaré que le pays appréciait la coopération avec les États-Unis.

Le ministère a refusé de faire d'autres commentaires mercredi.

Valeurs associées

ALIBABA GRP
16,998 EUR Tradegate +0,59%
ALIBABA GRP
19,5190 USD OTCBB -5,06%
NVIDIA
184,9700 USD NASDAQ -0,31%
TENCENT HLDG
66,290 EUR Tradegate -0,02%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'illustration montre les drapeaux des États-Unis et de l'Union européenne
    Berlin, Bruxelles et Paris défendent l'UE face aux attaques de Trump
    information fournie par Reuters 10.12.2025 13:50 

    Le chancelier allemand Friedrich Merz a rejeté mardi l'attaque virulente contre les démocraties européennes lancée par l'administration Trump, qui a publié la semaine dernière un document stratégique affirmant que le continent faisait face à un "effacement civilisationnel". ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 10.12.2025 13:50 

    (Actualisé avec précisions sur Oracle, Nvidia, Pepsi, Cracker Barrel, contrats à terme et cours en avant-Bourse) Principales valeurs à suivre (jour) à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en légère baisse pour ... Lire la suite

  • Des secouristes fouillent les décombres après l'effondrement de deux immeubles à Fès, au Maroc, pendant la nuit du 9 au 10 décembre 2025 ( AFP / Ahmed ALAOUI MRANI )
    Maroc: 22 morts dans l'effondrement de deux immeubles à Fès
    information fournie par AFP 10.12.2025 13:42 

    Vingt-deux personnes ont été tuées dans la nuit de mardi à mercredi dans l'effondrement de deux immeubles contigus à Fès, grande ville du nord du Maroc, le pire accident de ce type ces dernières années dans le pays. Les deux bâtiments étaient habités par huit familles ... Lire la suite

  • Le prix Nobel de la paix est décerné lors d'une cérémonie royale à l'hôtel de ville d'Oslo
    Machado, prix Nobel de la paix, appelle les démocraties à se battre pour la liberté
    information fournie par Reuters 10.12.2025 13:42 

    La cheffe de file de l'opposition vénézuélienne Maria Corina Machado a appelé mercredi les démocraties à se battre pour la liberté, par la voix de sa fille qui a reçu le prix Nobel de la paix 2025 à sa place à Oslo. Récompensée pour son travail de défense de la ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank