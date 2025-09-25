 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
BXP baisse après que la vente de billets échangeables a été portée à 850 millions de dollars
information fournie par Reuters 25/09/2025 à 15:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 septembre -

** Les actions de BXP BXP.N en baisse de 2,3 % à 73,74 $ tôt jeudi après avoir obtenu une augmentation de capital pour refinancer la dette

** BXP, anciennement connu sous le nom de Boston Properties, a annoncé jeudi en début de journée () le prix d'une offre privée de 850 millions de dollars de billets échangeables à 5 ans à 2 %

offre privée de 850 millions de dollars de 2 % * Prix de initial de 92, $

les actions de BXP ont baissé de 1 % après que la société a annoncé une offre de 600 millions de dollars () pour financer en partie le remboursement ou le rachat du principal de 1 milliard de dollars de ses obligations à 3,65 % qui arriveront à échéance le 1er février 2026

** La société a l'intention d'utiliser 29,8 millions de dollars pour payer le coût des options d'achat plafonnées; le prix plafond de ces transactions est initialement de 105,64 $, soit 40 % de plus que la dernière vente de l'action

** En tenant compte de l'opération de jeudi, les actions de BXP sont en baisse de 0,7 % depuis le début de l'année

** 5 des 20 analystes couvrant BXP considèrent l'action comme un "fort achat" ou un "achat" et 15 comme un "maintien"; la prévision médiane est de 77 $, selon les dernières données de LSEG

Valeurs associées

BXP
74,435 USD NYSE -1,36%
