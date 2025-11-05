 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 074,23
+0,08%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

BWX Technologies plonge après l'annonce de la vente d'obligations convertibles pour un montant de 1 milliard de dollars
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 16:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 novembre - ** Les actions du fabricant de composants nucléaires BWX Technologies BWXT.N en baisse de 0,9 % à 198,64 $ mercredi matin, alors qu'il cherche à lever des capitaux ** BWXT, basée à Lynchburg, en Virginie, annonce tôt ce mercredi une offre privée d'obligations convertibles à 5 ans d'un montant de 1 milliard de dollars

** La société a l'intention d'utiliser le produit net pour rembourser entièrement la dette en vertu de la facilité de crédit, et le reste pour les besoins généraux de l'entreprise

** Elle prévoit également d'utiliser une partie du produit pour payer le coût de la conclusion d'appels plafonnés, des transactions dérivées utilisées pour aider à compenser la dilution potentielle

** À la clôture de l'offre, BWXT prévoit de conclure une nouvelle facilité de crédit renouvelable garantie de premier rang de 1,25 milliard de dollars sur cinq ans

** La société a une capitalisation boursière d'environ 18,2 milliards de dollars ** Les actions de BWXT ont chuté d'environ 7 % mardi, dans le cadre d'un recul plus large de Wall Street, après que la société ait annoncé un chiffre d'affaires en hausse de 29 % par rapport à l'année précédente, à 866,3 millions de dollars, et un bénéfice par action ajusté de 1,00 $, dépassant les estimations du LSEG de 790,9 millions de dollars/ 0,86 $

** Northland Capital Markets, qui évalue BWXT à "surperformer", a augmenté son PT de 20 $ à 225 $

** Les perspectives préliminaires de la société pour 2026 sont positives dans l'ensemble, mais les marges sont implicitement plus faibles en raison des contrats de matériaux spécialisés du gouvernement qui incluent la construction d'infrastructures financées par le client, a déclaré Northland

** Malgré le mouvement sur la session, les actions BWXT ont augmenté de 78% depuis le début de l'année. L'action a atteint un record intraday de 218,50 $ jeudi dernier ** 8 des 11 courtiers considèrent BWXT comme un "fort achat" ou un "achat", 3 comme un "maintien"; la prévision médiane est de 200 $, selon les données de LSEG

Valeurs associées

BWX TECHNOLOGIES
198,390 USD NYSE -1,05%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 05/11/2025 à 16:18:44.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank