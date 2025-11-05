BWX Technologies plonge après l'annonce de la vente d'obligations convertibles pour un montant de 1 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 novembre - ** Les actions du fabricant de composants nucléaires BWX Technologies BWXT.N en baisse de 0,9 % à 198,64 $ mercredi matin, alors qu'il cherche à lever des capitaux ** BWXT, basée à Lynchburg, en Virginie, annonce tôt ce mercredi une offre privée d'obligations convertibles à 5 ans d'un montant de 1 milliard de dollars

** La société a l'intention d'utiliser le produit net pour rembourser entièrement la dette en vertu de la facilité de crédit, et le reste pour les besoins généraux de l'entreprise

** Elle prévoit également d'utiliser une partie du produit pour payer le coût de la conclusion d'appels plafonnés, des transactions dérivées utilisées pour aider à compenser la dilution potentielle

** À la clôture de l'offre, BWXT prévoit de conclure une nouvelle facilité de crédit renouvelable garantie de premier rang de 1,25 milliard de dollars sur cinq ans

** La société a une capitalisation boursière d'environ 18,2 milliards de dollars ** Les actions de BWXT ont chuté d'environ 7 % mardi, dans le cadre d'un recul plus large de Wall Street, après que la société ait annoncé un chiffre d'affaires en hausse de 29 % par rapport à l'année précédente, à 866,3 millions de dollars, et un bénéfice par action ajusté de 1,00 $, dépassant les estimations du LSEG de 790,9 millions de dollars/ 0,86 $

** Northland Capital Markets, qui évalue BWXT à "surperformer", a augmenté son PT de 20 $ à 225 $

** Les perspectives préliminaires de la société pour 2026 sont positives dans l'ensemble, mais les marges sont implicitement plus faibles en raison des contrats de matériaux spécialisés du gouvernement qui incluent la construction d'infrastructures financées par le client, a déclaré Northland

** Malgré le mouvement sur la session, les actions BWXT ont augmenté de 78% depuis le début de l'année. L'action a atteint un record intraday de 218,50 $ jeudi dernier ** 8 des 11 courtiers considèrent BWXT comme un "fort achat" ou un "achat", 3 comme un "maintien"; la prévision médiane est de 200 $, selon les données de LSEG