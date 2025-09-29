BWT Alpine Formula One Team s'associe à BlockDAG
information fournie par Zonebourse 29/09/2025 à 18:29
Via ce partenariat, BlockDAG devient le partenaire exclusif Blockchain Layer 1 de l'écurie, avec pour objectif de créer des expériences immersives et éducatives mêlant sport automobile et Web3. Antony Turner, PDG de BlockDAG, souligne vouloir 'mettre en lumière la puissance de la technologie DAG sur l'une des plus grandes scènes sportives'.
Le programme comprendra fan zones, simulateurs, hackathons, intégrations numériques et participation à de grands événements blockchain. Guy Martin, directeur marketing monde de BWT Alpine Formula One Team, estime que cette collaboration enrichit son portefeuille de partenariats technologiques innovants.
Valeurs associées
|34,7500 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
