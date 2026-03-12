BuzzFeed signale un risque de cessation d'activité

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
La Bourse de New York a terminé dans le rouge jeudi, toujours affectée par le conflit au Moyen-Orient et la montée en flèche des prix du pétrole, de quoi raviver les craintes d'une accélération de l'inflation. Le Dow Jones a reculé de 1,56%, l'indice Nasdaq a cédé ...
Plusieurs frappes israéliennes ont visé jeudi après-midi un immeuble en plein cœur de Beyrouth, ont constaté des journalistes de l'AFP, Israël menaçant de "prendre des territoires" au Liban. La guerre a fait depuis le 2 mars plus de 687 morts, dont 98 enfants, ...
Le nouveau guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, a promis jeudi de venger les attaques américaines et israéliennes et de maintenir la pression sur le détroit d'Ormuz, accélérant la flambée des cours du pétrole. Dans la soirée, l'armée israélienne a annoncé mener ...
La Nasa a annoncé jeudi qu'elle envisageait un lancement dès le 1er avril de sa mission Artémis 2 au cours de laquelle des astronautes voleront autour de la Lune pour la première fois en plus de 50 ans, après plusieurs reports liés à des déconvenues techniques. ...
