BuzzFeed signale un risque concernant sa continuité d'exploitation, ses actions baissent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du commentaire du directeur général au paragraphe 5 et du commentaire de l'analyste au paragraphe 7) par Juby Babu

BuzzFeed BZFD.O a fait part jeudi de ses doutes quant à sa continuité d'exploitation et a déclaré qu'il ne fournirait pas de prévisions pour 2026 alors qu'il évalue des options stratégiques, ce qui a entraîné une baisse de 7,3 % des actions de l'entreprise de médias numériques après la clôture de la bourse.

BuzzFeed est aux prises avec un manque de liquidités, les annonceurs numériques privilégiant de plus en plus les plateformes de médias sociaux telles que TikTok et Instagram de Meta Platforms META.O .

Fondé par Jonah Peretti et John Johnson en 2006, BuzzFeed a développé son audience grâce à des listicles avant de se transformer en salle de rédaction pour concurrencer les grands noms du journalisme comme le New York Times.

L'entreprise est entrée en bourse en 2021 à la suite d'une fusion à blanc, avec une valeur d'entreprise de 1,5 milliard de dollars. L'action a perdu 98 % de sa valeur depuis lors.

"La valeur de marché actuelle de l'entreprise ne reflète pas la force de nos marques individuelles", a déclaré M. Peretti lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats. "En d'autres termes, nous pensons que la somme des parties vaut plus que le tout"

BuzzFeed, dont la capitalisationboursière est de 28,3 millions de dollars, a déclaré qu'il pourrait ne pas disposer de suffisamment de liquidités pour faire face à ses obligations financières au cours des 12 prochains mois. Elle a terminé l'année 2025 avec une trésorerie et des équivalents de trésorerie de 8,5 millions de dollars.

Bien que BuzzFeed ait été l'une des marques phares de l'ère de l'édition numérique axée sur les médias sociaux, sa "situation pourrait être le signe qu'il ne suffit plus d'être connu et d'obtenir beaucoup de clics", a déclaré Grace Harmon, analyste chez Emarketer.

Bien que BuzzFeed ait considérablement réduit ses coûts d'exploitation et ses obligations immobilières, elle doit encore faire face à des "engagements hérités qui pèsent sur l'entreprise", a déclaré le directeur financier Matt Omer dans un communiqué.

BuzzFeed s'est délesté de quelques actifs en 2024 pour améliorer sa rentabilité, en vendant First We Feast, le créateur du talk-show populaire "Hot Ones" sur YouTube, pour 82,5 millions de dollars. Elle a cédé l'éditeur Complex à l'application d'achat de vidéos en direct NTWRK dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire évaluée à 108,6 millions de dollars.

La même année, le groupe de médias britannique The Independent a pris le contrôle des activités éditoriales et commerciales de BuzzFeed au Royaume-Uni et en Irlande dans le cadre d'un accord de licence pluriannuel.

Pour le quatrième trimestre clos le 31 décembre, BuzzFeed a déclaré un chiffre d'affaires de 56,5 millions de dollars, contre 56,2 millions de dollars pour la même période de l'année précédente.