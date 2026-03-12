BuzzFeed chute après avoir émis des doutes sur la continuité de l'exploitation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 mars - ** La société de médias numériques BuzzFeed

BZFD.O chute de 6,1 % à 0,67 $ dans les échanges prolongés

** BZFD déclare qu'il y a un doute substantiel sur la capacité de l'entreprise à poursuivre ses activités

** BuzzFeed déclare des revenus de 56,5 millions de dollars au quatrième trimestre, en hausse de 0,6% par rapport au même trimestre de l'année précédente

** Son chiffre d'affaires pour 2025 chute de 2,4 % pour atteindre 185,3 millions de dollars

** BZFD a chuté de ~65% l'année dernière