BUZZ - LES MARCHÉS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Philip Morris, Circle, Erasca

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Les contrats à terme de Wall Street ont été modérés lundi, marquant une pause après une remontée record la semaine dernière, les investisseurs s'inquiétant des signes d'une impasse dans les négociations entre les États-Unis et l'Iran qui ont fait grimper les prix du pétrole. .N

** Mosaic Co MOS.N :

BUZZ - Chute après des résultats inférieurs aux attentes au premier trimestre, retrait des prévisions sur le phosphate pour 2026 nL4N4130RV

** Destiny Tech100 Inc DXYZ.N :

BUZZ - En passe de prolonger sa remontée grâce à l'engouement pour l'IA et à la demande dans le secteur technologique privé nL4N41O0LY

** CNH Industrial NV CNH.N :

BUZZ - Goldman Sachs abaisse la note de CNH Industrial à « neutre » en raison d'une faible demande nL4N41O0NW

** Arxis Inc ARXS.O :

BUZZ - Jefferies initie la couverture du fabricant de pièces aérospatiales Arxis avec une note « acheter » nL4N41O0PM

** Philip Morris International Inc PM.N :

BUZZ - La FDA américaine va assouplir sa répression contre les cigarettes électroniques; Philip Morris en hausse

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** Wendy's Co WEN.O :

BUZZ - En baisse après que JP Morgan a abaissé sa note à « sous-pondérer » nL6N41O0N6

** Circle Internet Group Inc CRCL.N :

BUZZ - En hausse après des revenus en hausse au premier trimestre grâce à la demande croissante de stablecoins

nL6N41O0NZ

** Erasca Inc ERAS.O :

BUZZ - En hausse après la conclusion d'un accord avec Merck portant sur une combinaison de médicaments anticancéreux

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