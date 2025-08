Bux lance les premiers portefeuilles automatisés d’ETF actifs en Europe

(AOF) - Filiale d’ABN Amro N.V, Bux annonce le lancement d’une solution inédite sur le marché européen de l’investissement : les BUX Prime Investment Plans, qui associent les ETF actifs de J.P. Morgan Asset Management au sein de portefeuilles multi-actifs préconstruits, conçus pour rendre la gestion active plus accessible et abordable. Avec ce lancement, BUX devient le premier néobroker en Europe à proposer aux investisseurs particuliers des portefeuilles multi-actifs d’ETF actifs sous forme de plans d’investissement automatisés.

Cette offre est déployée aux Pays-Bas, en Belgique, en Irlande, en Autriche, en Espagne, en France, en Allemagne et en Italie. Les Prime Plans sont disponibles sans frais supplémentaires sur la plateforme BUX, dans le cadre de l'abonnement BUX Prime (7,99 euros par mois).

Ce dernier donne également accès à un rendement allant jusqu'à 1,75 % sur les liquidités et à des frais de transaction réduits.

" Ce partenariat avec J.P. Morgan Asset Management permet de démocratiser une expertise jusqu'ici réservée aux clients fortunés, via des gérants privés ou des banques privées. Les Prime Plans représentent une avancée majeure pour rendre l'investissement de long terme plus simple et plus abordable ", a déclaré Yorick Naeff, CEO de Bux.