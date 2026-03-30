Butterfly Network progresse après l'approbation par la FDA de l'outil d'IA pour la grossesse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 mars - ** Les actions du fabricant d'appareils médicaux Butterfly Network BFLY.N augmentent de 3 % à 4,03 $ avant la mise sur le marché

** La société annonce que la FDA a autorisé son outil d'intelligence artificielle qui permet d'estimer le stade de la grossesse en quelques minutes à partir d'images échographiques

** L'outil fonctionne avec l'appareil portable de Butterfly et élimine le besoin d'une interprétation par un spécialiste ou de mesures détaillées, selon la société

** La technologie peut aider à accélérer les décisions en cas d'urgence et à développer les soins prénatals dans les régions où l'accès à l'imagerie est limité, notamment dans les zones rurales des États-Unis et dans certaines parties de l'Afrique

** Le modèle d'IA a été entraîné sur plus de 21 millions d'images échographiques et est aussi précis que les évaluations traditionnelles pour les grossesses entre 16 et 37 semaines, indique la société

** L'outil a déjà été utilisé au Malawi et en Ouganda avec le soutien de la Fondation Gates

** Les actions ont augmenté de 22% en 2025