 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Butterfly Network progresse après l'approbation par la FDA de l'outil d'IA pour la grossesse
information fournie par Reuters 30/03/2026 à 14:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 mars - ** Les actions du fabricant d'appareils médicaux Butterfly Network BFLY.N augmentent de 3 % à 4,03 $ avant la mise sur le marché

** La société annonce que la FDA a autorisé son outil d'intelligence artificielle qui permet d'estimer le stade de la grossesse en quelques minutes à partir d'images échographiques

** L'outil fonctionne avec l'appareil portable de Butterfly et élimine le besoin d'une interprétation par un spécialiste ou de mesures détaillées, selon la société

** La technologie peut aider à accélérer les décisions en cas d'urgence et à développer les soins prénatals dans les régions où l'accès à l'imagerie est limité, notamment dans les zones rurales des États-Unis et dans certaines parties de l'Afrique

** Le modèle d'IA a été entraîné sur plus de 21 millions d'images échographiques et est aussi précis que les évaluations traditionnelles pour les grossesses entre 16 et 37 semaines, indique la société

** L'outil a déjà été utilisé au Malawi et en Ouganda avec le soutien de la Fondation Gates

** Les actions ont augmenté de 22% en 2025

Valeurs associées

BUTTERFLY NETW RG-A
3,915 USD NYSE -5,78%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank