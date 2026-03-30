Butterfly Network obtient l'autorisation de la FDA pour son outil d'échographie de grossesse par IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Butterfly Network BFLY.N a déclaré lundi avoir reçu l'autorisation réglementaire américaine pour un outil d'échographie basé sur l'intelligence artificielle qui peut estimer l'âge gestationnel, ce qui, selon la société, pourrait élargir l'accès aux soins maternels dans les zones mal desservies.

Contrairement aux échographes traditionnels qui reposent sur des cristaux piézoélectriques coûteux, l'appareil de Butterfly utilise une seule puce de silicium pour l'imagerie du corps entier. L'outil d'IA fournit une estimation en moins de deux minutes sans que les utilisateurs aient à capturer ou à interpréter les images ou à effectuer des mesures biométriques du fœtus, a déclaré la société.

Le modèle a été entraîné à partir de plus de 21 millions d'images échographiques provenant de diverses populations de patients et d'environnements cliniques, et il est conçu pour fournir des résultats cohérents pour les grossesses comprises entre 16 et 37 semaines.

Cette autorisation intervient alors que la Food and Drug Administration (FDA) encourage l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les dispositifs médicaux. La FDA indique sur son site web que l'IA et l'apprentissage automatique ont le potentiel d'améliorer les soins de santé en générant de nouvelles connaissances à partir des données produites pendant la prestation des soins.

Butterfly a déclaré que l'outil est intégré dans son application et est destiné à aider les cliniciens à prendre des décisions plus rapides dans les services d'urgence, les cliniques rurales et d'autres environnements à faibles ressources.

La société a déclaré que les lacunes dans l'accès à l'imagerie prénatale restent importantes, notant que de nombreux comtés ruraux américains n'ont pas de services obstétriques hospitaliers.

Butterfly a également indiqué que l'outil a déjà été déployé au Malawi et en Ouganda, et qu'il prévoit d'étendre son utilisation aux États-Unis et à d'autres marchés internationaux.