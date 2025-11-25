Burlington chute après des prévisions à la baisse pour le quatrième trimestre

25 novembre - ** Les actions du distributeur de vêtements Burlington stores BURL.N en baisse de 11,6% à 251,44 $

** Les prévisions de BPA ajusté pour le 4ème trimestre se situent entre 4,50 et 4,70 dollars, ce qui est largement inférieur aux estimations de 4,65 dollars - données compilées par LSEG

** Les ventes du 4ème trimestre devraient augmenter de 7% à 9%, par rapport aux estimations de 9,1%

** Le chiffre d'affaires net du 3ème trimestre (2,70 milliards de dollars) est inférieur aux estimations (2,75 milliards de dollars)

** Le trafic dans nos magasins a chuté de manière significative après la période de rentrée scolaire, en raison de températures anormalement chaudes sur nos principaux marchés", déclare le directeur général Michael O'Sullivan

** Toutefois, la société relève ses prévisions de BPA ajusté annuel de 9,19 à 9,59 dollars à 9,69 à 9,89 dollars

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en baisse de 11,75 % depuis le début de l'année