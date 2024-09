Bureau Veritas se renforce en Amérique du Nord

(AOF) - Bureau Veritas, spécialiste de l’inspection, de la certification et des essais en laboratoire, annonce l'acquisition d'ArcVera Renewables, un fournisseur spécialisé dans le conseil financier et les services techniques pour les projets éoliens, solaires et de stockage par batterie dans le monde entier. Cette acquisition s'inscrit dans la continuité la stratégie LEAP | 28 du groupe et l’ambition de créer un nouveau bastion dans ce secteur stratégique en forte croissance.

Depuis sa création, ArcVera Renewables a soutenu 9 GW de projets solaires en Amérique du Nord et du Sud et a évalué des projets représentant plus de 93 000 MW de capacité éolienne aux États-Unis.

ArcVera Renewables, dont le siège social se situe à Golden (Colorado) a réalisé un chiffre d'affaires de 6,5 millions d'euros en 2023.

