Bureau Veritas: hausse de 9% du BPA ajusté en 2024
25/02/2025 à 08:18









(CercleFinance.com) - Bureau Veritas publie un BPA ajusté en hausse de 8,7% (+17% à taux de changes constants) à 1,38 euro au titre de 2024, avec une marge opérationnelle ajustée de 16%, en amélioration de 11 points de base (+38 points de base à taux de change constant).



A 6,24 milliards d'euros, le chiffre d'affaires du groupe de services de test, inspection et certification a progressé de 6,4% (+10,2% en organique), 'bénéficiant de tendances de fond robustes du marché dans l'ensemble des activités et des zones géographiques'.



Le conseil d'administration proposera à l'AG du 19 juin un dividende de 0,90 euro par action pour 2024, en hausse de 8,4% et correspondant à un taux de distribution de 65% de son bénéfice net ajusté. Sa mise en paiement en numéraire sera effectuée le 3 juillet.



Bureau Veritas prévoit en 2025 une croissance organique 'modérée à élevée à un chiffre' de son CA, une marge opérationnelle ajustée en amélioration à changes constants, et des flux de trésorerie 'à un niveau élevé, avec un taux de conversion du cash supérieur à 90%'.





Valeurs associées BUREAU VERITAS 30,04 EUR Euronext Paris -4,03%