Bureau Veritas: en recul après l'échec des discussions

(CercleFinance.com) - Bureau Veritas recule de 2% à la suite de l'échec et de l'arrêt des discussions avec son pair helvétique SGS en vue d'un potentiel rapprochement, des discussions dont l'annonce, le 15 janvier dernier, s'était traduite par un gain de 2% en Bourse.



'Nous étions très sceptiques quant à une telle transaction d'un point de vue industriel', rappelle Oddo BHF, pour qui 'à moyen terme, la fin des discussions acte le retour à une analyse plus fondamentale et en ligne avec les plans stratégiques de chacun'.



Dans cette optique, le bureau d'études affirme toujours préférer Bureau Veritas (avec un opinion 'surperformance' et un objectif de cours de 33 euros) à SGS, qui est selon lui 'davantage dans une dynamique d'accélération par rapport à une recovery'.





Valeurs associées BUREAU VERITAS 29,36 EUR Euronext Paris -1,61%