Bureau Veritas: dans le vert avec un relèvement de broker

(CercleFinance.com) - Bureau Veritas gagne 1% et surperforme la tendance à Paris, soutenu par un relèvement de recommandation chez UBS de 'vente' à 'neutre', avec un objectif de cours porté de 24 à 29 euros sur le titre du groupe de services d'inspection et de certification.



Le broker explique voir maintenant des moteurs de croissance plus larges et relever considérablement ses prévisions, après des études approfondies sur les activités B&I (bâtiment et infrastructures), énergies renouvelables et biens de consommation.





Valeurs associées BUREAU VERITAS Euronext Paris +0.75%