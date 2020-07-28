Bureau Veritas-Chiffre d'affaires en baisse de 9% en organique au S1
Reuters•28/07/2020 à 18:16
28 juillet (Reuters) - Bureau Veritas BVI.PA a publié mardi les résultats suivants:
* CHIFFRE D'AFFAIRES DE 2,2 MILLIARDS D'EUROS AU PREMIER SEMESTRE 2020, EN BAISSE DE 9,0% SUR UNE BASE ORGANIQUE (-15,6% AU DEUXIÈME TRIMESTRE), ET DE 11,1% PAR RAPPORT À L'EXERCICE PRÉCÉDENT
* RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AJUSTÉ DE 216 MILLIONS D'EUROS, EN BAISSE DE 43,3% PAR RAPPORT À L'EXERCICE PRÉCÉDENT AVEC UNE MARGE OPÉRATIONNELLE DE 9,8%
* RÉSULTAT OPÉRATIONNEL DE 60 MILLIONS D'EUROS, EN BAISSE DE 82,0% PAR RAPPORT À L'EXERCICE PRÉCÉDENT
* RÉSULTAT NET PART DU GROUPE NÉGATIF DE 34 MILLIONS D'EUROS, PAR RAPPORT À UN PROFIT DE 171 MILLIONS D'EUROS AU PREMIER SEMESTRE 2019
* COMPTE TENU DE L'INCERTITUDE ENTOURANT LA PANDÉMIE DE COVID- 19 QUI FRAPPE ENCORE DE NOMBREUX PAYS DANS LESQUELS IL OPÈRE, BUREAU VERITAS ENVISAGE DIFFÉRENTS SCÉNARIOS POUR L'EXERCICE 2020
* BUREAU VERITAS DIT AVOR PRIS DES MESURES VISANT À CONTRÔLER LES COÛTS ET LA TRÉSORERIE
* CES MESURES INCLUENT NOTAMMENT LA SUSPENSION DE TOUS LES INVESTISSEMENTS NON ESSENTIELS ET LA MISE EN PLACE D'UN PLAN D'AUSTÉRITÉ À TRAVERS LE MONDE
* LE PLAN D'AUSTÉRITÉ COMPREND LE GEL DES EMBAUCHES ET DES AUGMENTATIONS DE SALAIRE, AINSI QUE LA MINIMISATION DES DÉPENSES DISCRÉTIONNAIRES
* LE GROUPE A ÉGALEMENT AJUSTÉ SA BASE DE COÛTS, LE GROUPE PRÉVOIT QUE LES CHARGES DE RESTRUCTURATION SERONT DE L'ORDRE DE 25 À 30 MILLIONS D'EUROS POUR L'ENSEMBLE DE L'ANNÉE 2020
Pour plus de détails, cliquez sur BVI.PA
(Rédaction de Paris)
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