Bureau Veritas-Accords pour des acquisitions dans le bâtiment et les energies renouvelables

Bureau Veritas SA BVI.PA :
* SIGNATURE DE DEUX ACCORDS POUR DES ACQUISITIONS DANS LES SECTEURS BÂTIMENT & INFRASTRUCTURES ET ENERGIES RENOUVELABLES
* FONDÉE EN 2007 ET BASÉE À MADRID, SÓLIDA EMPLOIE ENVIRON 225 PROFESSIONNELS ET A GÉNÉRÉ UN CA D'ENVIRON 18 MILLIONS D'EUROS EN 2024
* FONDÉE EN 2006 ET BASÉE À LONDRES, LBC COMPTE ENVIRON 110 EMPLOYÉS ET A GÉNÉRÉ UN CHIFFRE D'AFFAIRES D'ENVIRON 14 MILLIONS D'EUROS EN 2024
Texte original nGNE2KQJvN Pour plus de détails, cliquez sur BVI.PA
(Rédaction de Gdansk)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer