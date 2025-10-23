 Aller au contenu principal
Bureau Veritas-Accords pour des acquisitions dans le bâtiment et les energies renouvelables
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 07:27

Bureau Veritas SA BVI.PA :

* SIGNATURE DE DEUX ACCORDS POUR DES ACQUISITIONS DANS LES SECTEURS BÂTIMENT & INFRASTRUCTURES ET ENERGIES RENOUVELABLES

* FONDÉE EN 2007 ET BASÉE À MADRID, SÓLIDA EMPLOIE ENVIRON 225 PROFESSIONNELS ET A GÉNÉRÉ UN CA D'ENVIRON 18 MILLIONS D'EUROS EN 2024

* FONDÉE EN 2006 ET BASÉE À LONDRES, LBC COMPTE ENVIRON 110 EMPLOYÉS ET A GÉNÉRÉ UN CHIFFRE D'AFFAIRES D'ENVIRON 14 MILLIONS D'EUROS EN 2024

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

BUREAU VERITAS
27,960 EUR Euronext Paris 0,00%
