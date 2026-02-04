Bunge prévoit un bénéfice inférieur aux estimations pour 2026 en raison de l'incertitude macroéconomique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Bunge annonce son plus faible bénéfice trimestriel et annuel depuis 2019

La surabondance de céréales et les turbulences commerciales ont un impact sur la rentabilité du secteur agroalimentaire

Les retards dans la politique des biocarburants affectent la rentabilité de Bunge et les décisions du marché

Bunge Global BG.N a annoncé mercredi des perspectives de bénéfices pour 2026 inférieures aux attentes des analystes, la volatilité du marché des matières premières et les marges serrées qui ont pesé sur les bénéfices l'année dernière restant des vents contraires pour le plus grand transformateur d'oléagineux au monde.

La société basée dans le Missouri a publié son quatrième trimestre le plus faible et son bénéfice annuel ajusté le plus bas depuis 2019, bien que les deux aient dépassé les estimations consensuelles de Wall Street.

Les actions de Bunge ont augmenté de 3,4 % dans les premiers échanges, ajoutant des gains de plus de 30 % depuis le début de l'année, grâce à des résultats supérieurs aux attentes et alors que les perspectives de Bunge ont été considérées par certains analystes comme un point de départ "conservateur" qui s'améliorera plus tard dans l'année.

Une surabondance mondiale de céréales a pesé sur les prix des récoltes, réduit les marges de transformation et érodé la rentabilité du secteur agroalimentaire, affectant Bunge et ses pairs tels que Cargill et ADM ADM.N , qui ont prévu mardi des perspectives défavorables pour 2026.

INCERTITUDES DE LA POLITIQUE DES BIOCARBURANTS

Les turbulences commerciales déclenchées par les guerres tarifaires du président américain Trump et les incertitudes sur les politiques en matière de biocarburants ont encore pesé sur les bénéfices, les clients étant devenus plus prudents et réticents à conclure des contrats au-delà du court terme.

"En externe, l'environnement reste complexe, avec une visibilité prospective limitée, des tensions géopolitiques, des flux commerciaux en évolution et l'incertitude autour de la politique des biocarburants, en particulier aux États-Unis", a déclaré Greg Heckman, directeur général de Bunge.

La société a déclaré un bénéfice ajusté de 1,99 $ par action pour le trimestre clos le 31 décembre, en baisse par rapport aux 2,13 $ de l'année précédente, mais supérieur à l'estimation consensuelle de 1,81 $, selon les données compilées par LSEG. Le bénéfice ajusté pour l'année 2025 est tombé à 7,57 $ par action, contre 9,19 $ un an plus tôt, mais au-dessus de l'estimation consensuelle de 7,40 $.

L'augmentation de la capacité de manutention et de traitement des céréales de Bunge à la suite de sa fusion avec Viterra à la mi-2025 a stimulé les volumes et les revenus, mais les perturbations commerciales et les retards dans la finalisation des politiques relatives aux biocarburants ont pesé sur la rentabilité, en particulier aux États-Unis.

La société prévoit un bénéfice ajusté par action pour 2026 compris entre 7,50 $ et 8,00 $, ce qui est inférieur aux attentes de Wall Street (8,71 $). Les perspectives n'incluaient aucune hypothèse sur les quotas de mélange de carburants renouvelables au-delà de ce que les marchés à terme ont déjà intégré, a déclaré M. Heckman.

Le département du Trésor américain a publié mardi des propositions de règles régissant la manière dont les fabricants de biocarburants peuvent accéder à des crédits d'impôt plus importants pour la production de carburants verts. Ces règles encourageraient l'utilisation de matières premières provenant de cultures oléagineuses nord-américaines telles que le soja et le canola et incluraient des modifications de la méthodologie de calcul de l'intensité en carbone des matières premières.

Le marché attend toujours les règles finales sur les quotas de mélange de biocarburants, attendues le mois prochain . Ils s'attendent à ce que les quotas restent proches d'une proposition initiale augmentant les volumes tout en abandonnant un plan visant à pénaliser les importations de carburants renouvelables et de matières premières.