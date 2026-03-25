Bunge glisse après que Spruce Point a annoncé une position courte sur la société

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 mars - ** Les actions de la société agroalimentaire Bunge

BG.N chutent de ~1% $122.88

** Spruce Point Capital Management annonce une position courte sur BG et demande une enquête indépendante sur l'exactitude de ses rapports financiers et de sa comptabilité

** La société "a démontré son incapacité à apporter de la valeur aux actionnaires en l'absence de financement externe"; elle estime que le potentiel de baisse est de 55 % à 80 % et que le risque de sous-performance du marché est important

** Bunge ne dit rien non plus sur l'impact croissant des médicaments GLP-1 pour la perte de poids dans ses documents SEC ou ses conférences téléphoniques, mais avec des clients dans l'industrie des produits alimentaires, nous pensons qu'elle en ressent probablement les effets", ajoute Spruce Point

** L'acquisition de Viterra par BG était "née de la nécessité de détourner l'attention de ses principaux défis, et nous pensons que cette transaction a fortement déçu" - Spruce Point

** Reuters n'a pas pu vérifier de manière indépendante les affirmations du vendeur à découvert

** A la dernière clôture, BG a progressé de 38% depuis le début de l'année