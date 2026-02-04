Bunge dépasse ses estimations de bénéfices pour le quatrième trimestre

Bunge BG.N a dépassé les estimations de Wall Street pour le bénéfice ajusté du quatrième trimestre, mercredi, le négociant en céréales ayant bénéficié de bonnes performances dans tous ses segments.

La société basée dans le Missouri a enregistré un bénéfice ajusté de 1,99 $ par action pour le trimestre clos le 31 décembre, contre une estimation moyenne des analystes de 1,81 $ par action, selon les données compilées par LSEG.