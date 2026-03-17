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Builders FirstSource se redresse après que son président a révélé l'achat d'actions
information fournie par Reuters 17/03/2026 à 18:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 mars - ** Les actions de Builders FirstSource BLDR.N ont augmenté de 4,8 % à 91,20 $ mardi après que le président a augmenté sa participation dans le capital du fournisseur de matériaux et de produits de construction ** Un dépôt réglementaire lundi soir a montré que le président du conseil d'administration, Paul Levy, a acheté 50 000 actions au prix moyen de 87,73 $, d'une valeur d'environ 4,4 millions de dollars, le 13 mars

** La participation directe de Levy est passée à ~1,73 million d'actions, soit ~1,6% des ~110,61 millions d'actions en circulation de la société

** Les achats d'initiés sont généralement perçus par les investisseurs comme un signal fortement haussier, indiquant que les dirigeants pensent que les actions d'une entreprise sont sous-évaluées ou que les performances futures dépasseront les attentes ** Il y a un mois, la société BLDR, basée à Irving, Texas, prévoyait une marge bénéficiaire pour 2025 inférieure au consensus, en raison de la faiblesse persistante de la construction de logements et des contraintes liées à l'accessibilité financière ** Les actions de BLDR ont prolongé leur chute à la fin du mois de février après les commentaires sombres des détaillants de produits pour la maison Lowe's LOW.N et Home Depot HD.N .

** Même avec une progression le mardi, les actions BLDR ont baissé de ~11% depuis le début de l'année, ce qui est bien inférieur au gain de 7% du S&P 500 Industrials .SPLRCI .

** La note moyenne de 25 analystes est "achat"; la prévision médiane de 125 $ implique une hausse de 37 % par rapport aux niveaux actuels, selon LSEG

Valeurs associées

BUILDERS FIRSTSO
91,000 USD NYSE +4,55%
HOME DEPOT
341,395 USD NYSE -0,34%
LOWE'S COM
240,770 USD NYSE -0,56%
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