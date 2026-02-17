Builders FirstSource prévoit une marge bénéficiaire annuelle inférieure aux estimations en raison de la faiblesse de la demande de logements

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Builders FirstSource BLDR.N a prévu une marge bénéficiaire annuelle inférieure aux estimations de Wall Street mardi, la faiblesse persistante de la construction de logements et les contraintes liées à l'accessibilité financière ayant pesé sur ses activités.

Le ralentissement de la demande dans les principaux segments de l'immobilier et la persistance d'une offre excédentaire dans des domaines tels que le segment multifamilial continuent de peser sur les résultats d'exploitation de Builders FirstSource.

La société a déclaré qu'elle se concentrait sur la gestion des coûts et qu'elle s'engageait à réduire les obstacles au logement abordable, malgré une année 2025 difficile marquée par une faible confiance des consommateurs.

Builders FirstSource s'attend à ce que la marge bénéficiaire brute pour l'ensemble de l'année soit comprise entre 28,5 % et 30 %, le point médian de cette fourchette étant inférieur aux estimations des analystes (29,9 %).

La société basée à Irving, au Texas, prévoit un chiffre d'affaires net pour 2026 compris entre 14,8 et 15,8 milliards de dollars, ce qui correspond largement aux attentes des analystes, qui tablaient sur 15,3 milliards de dollars, d'après les données compilées par LSEG.

Les ventes nettes dans le segment des logements collectifs ont chuté de 20,4 % d'une année sur l'autre, marquant un net recul, tandis que le segment des logements individuels a également subi des pressions, reculant de 15,4 % par rapport à l'année précédente.

La société, qui fournit des matériaux et des produits pour la construction de logements, a enregistré un bénéfice ajusté de 1,12 dollar par action au quatrième trimestre, contre 2,31 dollars un an plus tôt. Les analystes s'attendaient en moyenne à 1,22 dollar par action.

Ses ventes nettes trimestrielles ont chuté de 12,8 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 3,36 milliards de dollars, contre des estimations de 3,46 milliards de dollars.