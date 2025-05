Budget: Bayrou va demander un "effort à tous les Français"

François Bayrou, ici le 24 mai 2025 à Paris, et son gouvernement cherchent 40 milliards d'euros d'économies à réaliser pour l'année prochaine ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

François Bayrou va présenter début juillet un "plan pluriannuel" de redressement des finances publiques qui "va demander un effort à tous les Français", a-t-il expliqué mardi sur RMC et BFMTV.

"Au début du mois de juillet, je proposerai aux Français un plan de retour à l'équilibre des finances publiques sur trois ou quatre années" et ce plan "va demander un effort à tous les Français. Le plus juste possible, mais un effort suffisant pour que la France sorte de cette situation", a déclaré le Premier ministre.

Le chef du gouvernement n'a pas précisé les mesures envisagées. "Je ne ciblerai pas une catégorie de Français à l'exclusion des autres", a-t-il assuré.

M. Bayrou a dit cependant souhaiter que les partenaires sociaux "puissent s'emparer" de la question de la "TVA sociale", consistant à compenser des baisses de cotisations pesant sur le travail par une augmentation de la TVA.

"Je souhaite que les partenaires sociaux puissent s'emparer de cette question. Je souhaite que tous ceux qui ont la responsabilité du monde du travail, du monde de l'entreprise et du monde des salariés acceptent de poser ensemble cette question", a-t-il déclaré, jugeant que "le travail en France n'est pas récompensé comme il devrait l'être".

Le 13 mai sur TF1 , Emmanuel Macron avait dit souhaiter la tenue "dans les prochaines semaines" d'une conférence sociale "sur le mode de financement de notre modèle social" qui "repose beaucoup trop sur le travail".

"Depuis des décennies, on a laissé, tous courants politiques confondus, s'accumuler les déficits, on a laissé s'accumuler une montagne de dettes. Le pays est en situation de surendettement et, plus grave à mes yeux encore, si on peut dire, la France est un pays qui ne produit pas autant que ses voisins", a également souligné François Bayrou.

"Le gouvernement est prêt. Vous savez, j'avais évoqué l'idée d'un référendum (sur le redressement des finances publiques, ndlr) qui est une décision du président de la République" et "j'y crois", a dit le Premier ministre, qui "cherche la prise de conscience des Français".

Le 13 mai, Emmanuel Macron avait répondu "pourquoi pas" à cette idée de référendum s'il porte sur un "plan" de réformes économiques et sociales, en précisant que "la fiscalité, le budget" relevaient de la compétence du Parlement.

Le gouvernement cherche 40 milliards d'euros d'économie à réaliser pour l'année prochaine.