Buddy Guy réfléchit à son héritage blues alors que "Sinners" occupe le devant de la scène aux Oscars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Alicia Powell et Danielle Broadway

La légende du blues Buddy Guy gagne une vague de nouveaux fans - dont certains viennent d'endroits surprenants - grâce à son rôle dans le film "Sinners" nommé aux Oscars.

"Après la sortie du film, je suis allé dans une épicerie où je faisais mes courses depuis 35 ans", raconte Guy en souriant.

"La caissière qui s'occupe toujours de moi s'est mise à crier. J'ai cru que j'avais fait quelque chose de mal. Elle m'a dit: "Vous êtes dans le film!" Je lui ai répondu: "Tu n'as pas crié pendant les 35 dernières années où tu m'as vu"", a-t-il raconté.

Situé dans le Mississippi de 1932, "Sinners" met en scène Michael B. Jordan dans le rôle des jumeaux identiques Smoke et Stack, qui reviennent de Chicago pour ouvrir un juke joint dans une ancienne scierie. Leur grande soirée d'ouverture prend une tournure surnaturelle lorsque des vampires s'invitent à la fête.

Le réalisateur Ryan Coogler explique que le fait d'avoir choisi Guy avait une signification particulière.

"Buddy Guy était le dernier musicien de tournée que mon défunt oncle James allait régulièrement voir", dit-il. "C'était un honneur de l'avoir dans ce film."

Guy a déclaré qu'il avait accepté instantanément lorsque Coogler l'a approché dans son club de Chicago, le Buddy Guy's Legends. "Je crois que j'ai vendu un autre album après cela", plaisante Guy.

Aujourd'hui âgé de 89 ans, Guy rattache toujours tout au fait d'avoir entendu B.B. King à la radio, alors qu'il était enfant dans la Louisiane rurale. Trop pauvre pour acheter des cordes de guitare, il les fabriquait lui-même avec du fil de fer. "J'avais du sang qui coulait de mes doigts", raconte-t-il. Il attribue à King et aux bluesmen qui l'ont précédé tout ce qu'il a appris.

Né dans une famille de métayers, Guy n'a pas vu la plomberie intérieure avant la fin de son adolescence. Il s'est installé à Chicago à la fin des années 1950, travaillant le jour comme conducteur de dépanneuse et jouant le soir pour 2 dollars.

Même après avoir remporté neuf Grammy, dont celui du meilleur album de blues traditionnel cette année, Guy se sent encore un peu étonné par l'attention qu'on lui porte.

"Il y a des guitaristes qui jouent cinq fois mieux que moi", dit-il. "Ils viennent me voir pour me demander ce qu'il faut faire, et je leur réponds: "Si je savais, mec!""

À l'approche de ses 90 ans, le ralentissement n'est pas à l'ordre du jour. Il entamera sa tournée d'anniversaire à Toronto après des spectacles en Australie, dans le but, comme toujours, de "faire sourire quelqu'un".

En ce qui concerne son héritage, Guy reste simple: "J'ai aimé tout le monde. Si tout le monde était comme moi, il n'y aurait pas une seule personne en colère dans le monde."

"Sinners", distribué par Warner Bros. Pictures, est en tête des Oscars de cette année avec 16 nominations, dont celles du meilleur film, du meilleur réalisateur pour Coogler et du meilleur acteur pour Jordan.