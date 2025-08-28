BTIG lance la couverture de NANO Nuclear Energy en lui attribuant la note "neutre"

28 août - ** BTIG initie la couverture de la société de technologie nucléaire NANO Nuclear Energy NNE.O avec une note "neutre"

** BTIG n'a pas fourni de prévisions pour NNE; les actions de la société ont augmenté de près de 1 % à 33,20 $ avant le marché

** "Nous apprécions la solution de microréacteur de NNE qui devrait concurrencer d'autres technologies de petits réacteurs modulaires (SMR), mais qui devrait également fournir à NNE de plus petites opportunités commerciales derrière le compteur (BtM)", indique BTIG

** La société de courtage estime que NNE est bien placée pour tirer parti de sa capacité potentielle à se procurer et à vendre du combustible d'uranium faiblement enrichi à dosage élevé, si l'adoption des SMR s'accélère

** Nous commençons avec un Neutre car la technologie de NNE est encore en phase de démonstration", dit BTIG, ajoutant qu'il ne s'attend pas à ce que NNE génère des revenus significatifs avant le milieu des années 2030

** 3 courtiers sur 4 évaluent l'action à "acheter" et 1 à "vendre" ou plus bas, leur estimation médiane est de 42,5 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action a augmenté de 32% depuis le début de l'année